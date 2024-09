Zuriko Davitashvili est parti en sélection se refaire un moral après le début de saison très compliqué de l’ASSE. Samedi, la Géorgie en a passé 4 à la République Tchèque. Si le stéphanois n’est entré qu’un quart d’heure en toute fin de rencontre, il avait la possibilité d’augmenter son temps de jeu en sélection face à l’Albanie ce mardi soir. Résumé.

Pour sa première rencontre de Ligue des Nations, la Géorgie n’a pas fait de détails face à la République Tchèque. En effet, le match s’est soldé par une large victoire 4-1 en faveur de la Géorgie. Les Géorgiens ont ouvert le score grâce à un penalty de Khvicha Kvaratskhelia à la 33e minute. Ils ont ensuite enfoncé le clou avec des buts de Giorgi Chakvetadze (53e), Georges Mikautadze (63e), et Giorgi Kochorashvili (66e). La République tchèque a réduit l’écart en fin de match par Lukas Kalvach à la 80e minute. Zuriko Davitashvili a remplacé Giorgi Chakvetadze à la 75ème minute et n’a pas pu profiter de ce quart d’heure sur la pelouse pour se distinguer par un but ou une passe décisive.

Davitashvili plus en vue face à l’Albanie ?

Ce mardi, la Géorgie affrontait l’Albanie à 20h45 à l’Elbasan Arena à Elbasan. Les Albanais, vainqueurs à l’extérieur face à l’Ukraine (2-1), voulaient confirmer ce succès à domicile face à des Géorgiens supérieurs sur le papier. Remplaçant au coup d’envoi, Zuriko Davitashvili a joué les 15 dernières minutes de la rencontre. La Géorgie s’est imposé 1-0 sur un chef-d’œuvre de Kochorashvili. Le stéphanois aura eu l’occasion en fin de rencontre de doubler la mise mais sa tentative a été repoussée par le portier albanais. Deux victoires en deux matchs pour Davitashvili qui rentre avec le plein de confiance !