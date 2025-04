Victorieux à Montpellier et portée par de bons signaux en interne, l’ASSE peut toujours rêver de maintien. Premier acte d’un final haletant, ce dimanche à Lens.

La semaine avait commencé sous tension dans le Forez, entre l’incertitude autour des sanctions visant les Magic Fans et les résultats en dents de scie. Mais les nuages se sont dissipés. Grâce à l’engagement des dirigeants stéphanois auprès des ministères de l’Intérieur et des Sports, les supporters stéphanois ont obtenu un sursis. Et sur le plan sportif, c’est une décision capitale de la LFP qui a fait basculer l’atmosphère : l’ASSE récupère les trois points du match arrêté à Montpellier, validant un succès mérité acquis dans des conditions délicates.

Avec 23 points, les Verts reviennent à une seule longueur du Havre (16e, 24 pts) et peuvent regarder vers le haut. Plus que jamais, le maintien est à portée.

Lens – ASSE : le match du basculement ?

Dimanche, à Bollaert, l'ASSE aura l’occasion de transformer cette embellie en véritable dynamique. En face, un RC Lens (9e) solide, mais irrégulier. Les Sang et Or, battus par Lille lors de la dernière journée, voudront réagir face à une équipe stéphanoise en quête de rachat.

Car malgré un calendrier corsé (Lyon, Monaco et Brest à venir à Geoffroy-Guichard), l’ASSE est bel et bien toujours dans la course. Le retour de plusieurs joueurs pourrait faire la différence : Wadji, Moueffek et Ben Old ont tous repris l'entraînement et réintégré le groupe face à Paris. Ils seront disponibles pour affronter Lens. C'est également le cas de Maxime Bernauer qui a purgé sa suspension. Des renforts pour Horneland qui retrouve des options dans toutes les lignes. Horneland pourra également s'appuyer sur un Lucas Stassin qui marche sur l'eau en ce moment. Facteur précieux pour le maintien. Absents ce début de semaine, Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona étaient bien présents pour la séance du jour ce matin.

L’unité retrouvée entre dirigeants, staff et public offre au club un socle pour aborder le sprint final. Suffisant pour gommer les carences observables depuis le début de saison ?

Un calendrier piégeux, mais des raisons d’y croire

Avec sept journées à jouer, l’ASSE peut s’appuyer sur un point : elle a déjà affronté plusieurs cadors et reste en course malgré son départ catastrophique. Le Havre, concurrent direct, devra affronter le PSG, Monaco et Marseille. Reims et Angers n’ont pas non plus un calendrier simple. De son côté, Saint-Étienne aura trois réceptions cruciales à Geoffroy : Brest, Lyon et Monaco. Des adversaires coriaces, mais aussi des occasions rêvées de faire basculer le destin.

L’équation est simple : enclencher une série dès dimanche. Avec le soutien d’un peuple vert qui n’a jamais cessé d’y croire, tout reste possible.