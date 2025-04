Ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne, Yvan Neyou garde un lien fort avec le club qui a marqué sa carrière. Dans une récente déclaration, il a réaffirmé son amour pour les Verts et pris position contre la dissolution des groupes de supporters.

Depuis plusieurs semaines, l’AS Saint-Étienne est secouée par un climat de tension entre ses supporters et les instances du football français. Après plusieurs incidents en tribunes, la menace d’une dissolution des principaux groupes de supporters, les Magic Fans et les Green Angels, plane sur Geoffroy-Guichard. Une décision qui divise et qui inquiète profondément la communauté stéphanoise, même si hier, à l'Assemblée Nationale, la volonté de dialogue du gouvernement a été rappelé par la Ministre des Sports, Marie Barsacq :

"Concernant les associations stéphanoises, nous espérons que le dialogue évitera d'en arriver à cette mesure de dernier recours (ndlr : la dissolution). Ce dialogue a été engagé dans le cadre de la procédure avec les deux associations ultra. Et comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur hier dans un message, ce dialogue va se poursuivre et j'y prendrai toute ma part. Grâce à des engagements clairs de tous les acteurs, j'ai la conviction que nous pouvons éviter d'en arriver à des dissolutions. Ce dialogue doit garantir un climat de ferveur festif et familial. À Saint-Etienne, comme dans tous nos stades, nous voulons voir l'image du football que nous aimons tous."

Dans ce contexte, plusieurs anciens joueurs se sont exprimés, et Yvan Neyou fait partie de ceux qui ont pris position en faveur des supporters.

Yvan Neyou prend position !

Arrivé à l’ASSE en 2020 en provenance de Braga, Yvan Neyou s’est rapidement imposé dans l’entrejeu stéphanois sous Claude Puel. Son match référence restera sans doute la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, où il avait impressionné par sa sérénité et sa qualité technique. Après un début prometteur, sa trajectoire à Saint-Étienne a été entachée par des blessures et des performances en dents de scie. Prêté à Leganés puis transféré définitivement, Neyou n’a jamais oublié son passage dans le Forez, où il a connu ses plus belles heures professionnelles.

Dans une récente interviex accordée au Footballogue, Yvan Neyou a tenu à exprimer son attachement à l’ASSE et à ses supporters : "Je ne pourrais jamais oublier ce que Saint-Étienne a représenté. Aujourd'hui, si j'ai un nom aussi gros par rapport à la trajectoire que j'ai, c'est en partie grâce à Saint-Étienne. Les trois quarts de ma carrière, c'est grâce à Saint-Étienne."

Loin d’être un simple passage pour lui, son aventure stéphanoise reste gravée dans son cœur : "Je les suis, je regarde ce qui s'y passe, ce qui s'y fait. Je sais qu'en ce moment, ils veulent dissoudre les groupes de supporters. Je ne me verrais pas jouer un match sans les supporters... sans les deux groupes. Pour moi, c'est la première ambiance en France en ayant été joueur... et moi, j'ai des sensations quand on mettait des buts à Geoffroy-Guichard qui sont incroyables et qui resteront gravées en moi à vie. Je serai éternellement reconnaissant envers ce club."