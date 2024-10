Les U17 de l'ASSE ont retrouvé une dynamique positive. Avec deux victoires convaincantes contre JS Ajaccio (5-0) et Lyon la Duchere (6-0). Ils affrontaient aujourd'hui les lyonnais de Saint-Priest dans la banlieue lyonnaise. Les sangs et or étaient en tête du championnat avant ce match. Résumé de la rencontre jouée ce dimanche à 15h.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Colombet - Teillol, Kasia, N. Mouton, Lengue - Ait Amer, Traore, Charros - Nativoha, Epanya, Moulin.

Sont entrés en jeu : Mansouri, Lengi, Aini.

Résumé de la rencontre

Dans ce match dans un contexte hostile, les locaux ouvrent le score les premiers. Piqués par le but de Saint-Priest, les Verts vont vite réagir et égaliser grâce au solide Aboubakar Traore après un bon jeu combiné, il termine avec sang froid. À la demi-heure de jeu, les deux équipes sont dos à dos et le match est d'une bonne intensité. À la pause les deux équipes regagnent les vestiaires sur le score de 1-1 malgré un penalty raté par Nativoha.

La seconde période offre un combat entre deux équipes désireuses de ne pas lâcher. Deux joueurs vont écoper d'un carton jaune. L'arrière gauche Maxime Lengue et le milieu de terrain Rayan Ait Amer. La seconde période offrira plusieurs situations de chaque côté et un match qui va tourner en faveur des joueurs de David Le Moal. Buteur régulier lors des derniers matchs, Rayan Ait Amer va inscrire le but de la victoire suite à un bon débordement et centre en retrait d'Aini. À 10 minutes de la fin du match, ils mènentay score. Les U17 l'emportent 2-1 et passent devant leurs adversaires du jour au classement. Une bien belle opération ! Après un début de saison difficile, les garçons de David Le Moal sont en train de trouver leur rythme de croisière et enchaînent de bon résultat (trois victoires consécutives).

Le week-end prochain, L'ASSE recevra l'AS Monaco, le dimanche à 11h à L'Etrat avant de profiter d'une coupure liée aux vacances scolaires ! L'occasion de mettre un dernier coup de collier pour finir positivement cette première série de match de 9 rencontres.

Crédit photo : asse.fr