L’ASSE s’apprête à faire son entrée en lice en Coupe de France. Ce 7e tour face à Rumilly Vallières est programmé ce dimanche 15 novembre à 15h. La rencontre se disputera au Parc des Sports d’Annecy. Voici tout ce qu’il faut savoir à quelques jours de ce match.

C’est une affiche très attendue dans cette Coupe de France. La billetterie de la rencontre entre Rumilly Vallières et l’ASSE n’a ouvert que ce mercredi 4 novembre. Dès le lancement, elle a été prise d’assaut par les supporters des deux équipes. Dans un article paru ce jeudi, Le Dauphiné Libéré annonçait que 5 500 places avaient déjà trouvé preneur 24 heures seulement après l’ouverture au grand public.

Vers un stade à guichet fermé en Coupe de France ?

Pour des raisons de sécurité et afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions, cette rencontre a été délocalisée à Annecy. C’est donc au Parc des Sports que le pensionnaire de National 1 va recevoir Saint-Étienne. Le Virage Nord réservé aux supporters stéphanois pourrait lui aussi afficher complet. Au total, 2 400 places sont réservées au peuple vert.

Pour cette rencontre de Coupe de France, plusieurs tarifs ont été mis en place. Les places en tribune Sud sont affichées au prix de 12 euros. Dans les tribunes latérales, le montant grimpe jusqu’à 24 euros maximum. Des places sont encore disponibles sur le site officiel de la billetterie, mais elles partent très rapidement. Vous pouvez réserver en cliquant juste ici.

La meilleure affluence de la saison à Annecy ?

Le Parc des Sports est l’enceinte habituelle du FC Annecy en Ligue 2. Cette saison, le record d’affluence appartient au match face à l’AS Nancy-Lorraine avec 6 298 spectateurs. Ce chiffre devrait être largement dépassé dimanche en Coupe de France face à un tout autre adversaire. L’an passé, la venue de l’ASSE avait réuni 13 699 personnes dans un stade à guichets fermés. Une rencontre qui avait d’ailleurs été particulièrement difficile pour l’ASSE avec une défaite 4-0. Cétait alors Annecy qui avait dominé l’AS Saint-Etienne.

Reste à savoir si ce sommet sera atteint. Pour rappel, cette rencontre se jouera en pleine trêve internationale. Ian Cathro devra donc composer sans plusieurs internationaux retenus en sélection.