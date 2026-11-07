Laval prépare son déplacement à Saint-Étienne avec plusieurs incertitudes. Un nouveau pépin physique pourrait priver les Tango d’une solution importante, tandis que trois joueurs ont retrouvé l’entraînement collectif. Le point avant samedi.

L’ASSE attend une réaction après sa défaite à Guingamp. Pour la réception de Laval, samedi à 20 heures, les Verts affronteront une équipe dont le groupe pourrait encore évoluer d’ici au départ pour le Forez. Entre les blessures et les reprises, le staff mayennais doit patienter avant de connaître toutes ses possibilités.

Samassa de nouveau touché, Kanté incertain

Mamadou Samassa venait tout juste de retrouver le groupe. Le gardien lavallois aurait déjà subi une nouvelle blessure, comme le rapporte Peuple Tango dans son point sur l’effectif. Des examens doivent permettre d’en déterminer la gravité. Une absence de plusieurs semaines n’est pas exclue, mais aucune durée précise n’est encore établie.

Ce contretemps concerne un poste où la hiérarchie a récemment changé. Pendant son absence, Maxime Hautbois a pris la place de numéro un et l’a conservée lors des dernières rencontres. Laval pourrait donc perdre une solution dans les buts sans devoir changer le gardien actuellement titularisé.

L’incertitude concerne aussi l’attaque. Abou Kanté a manqué le début de semaine après être sorti touché au mollet contre Boulogne. Sa participation au déplacement à Geoffroy-Guichard reste compromise, sans qu’un forfait ne soit encore complètement certain.

Pour les Tango, son éventuelle absence réduirait les choix à la pointe de l’attaque face aux Stéphanois.

Coquelin, Konaté et Bane ont repris avec le groupe

Laval a toutefois enregistré trois bonnes nouvelles à l’entraînement. Francis Coquelin, Oumar Konaté et Sidi Bane participent normalement aux séances collectives.

Le premier était touché au mollet, le deuxième au dos et le troisième à la cuisse. Leur reprise offre des perspectives au staff lavallois avant le déplacement dans le Chaudron. Elle ne garantit pas encore leur présence sur la feuille de match : il reste à savoir s’ils seront jugés prêts pour la compétition.

Mattéo Commaret suit, lui, un programme différent. Son retour se poursuit progressivement, mais il ne participe pas encore aux oppositions.

Laval surveille Samassa et Kanté, tout en récupérant plusieurs joueurs à l’entraînement. L’ASSE devra attendre les dernières décisions du staff adverse pour connaître le visage des Tango qu’elle retrouvera samedi… avec une victoire impérative pour les hommes de Cathro !