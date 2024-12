Paul-Georges Ntep a connu un début de carrière tonitruant ! Celui qui a vécu sa meilleure vie de footballeur à Auxerre, puis à Rennes, a effectué une pige à St-Etienne avant de se perdre dans des clubs de moins en moins clinquants. Il a annoncé ce jour la fin de sa carrière de footballeur sur les ondes de France Bleu Armorique.

Que ce soit à Auxerre ou à Rennes, Ntep a laissé le souvenir d'un attaquant très efficace et redoutable. C'est là qu'il a intégré pour quelques rencontres la sélection française, avant de se tourner vers les Lions Indomptables. Son départ à Wolfsburg marque toutefois le début des ennuis comme il le concédait dans Le Parisien il y a 6 ans : "A mon arrivée, le coach Valérien Ismaël voulait m'emmener au niveau où je voulais aller, mais il a été démis de ses fonctions un mois et demi après. Ensuite, il y a eu beaucoup d'instabilité, de moments d'incompréhension, la découverte d'un nouveau pays. Je partais avec beaucoup d'envie, de bonnes intentions, de curiosité... et ça s'est moins bien passé qu'à Rennes. Forcément, ça met un coup derrière la tête.

On m'a souvent reproché mon comportement, c'est vrai, mais parfois je ne comprend pas, je ne cherche pas à rabaisser les autres, je suis juste exigeant avec moi-même. Cela ne m'a jamais posé de problème. On m'a déjà dit de faire attention, c'est vrai. Mais aucun entraîneur ne m'a dit : « tu fais ch... » avant de me sortir de l'équipe en raison de mon comportement."

Un passage à l'ASSE peu convaincant pour Ntep...

Le changement d'air était inéluctable et est intervenu en janvier 2018 alors que Gasset succédait à Julien Sablé. Arrivé lors du fameux mercato XXL mené sous les ordres de l'ex-adjoint de Laurent Blanc, Paul-Georges Ntep n'a pas brillé sous les couleurs stéphanoises. Avec un seul petit but en 13 apparitions pour seulement 506 minutes en Vert, l'ancienne pépite auxerroise n'a pas réussi à relancer sa carrière à l'ASSE malgré un coach qui lui faisait confiance et une équipe qui marchait très fort.

Un début d'explication est donné par Ntep lui-même qui témoignait à son arrivée chez les Verts : "J’ai une tige de 30 cm dans chaque jambe. Un corps étranger que je dois garder toute ma carrière, pour aider à solidifier l’os. Le cerveau et le corps, ils les ressentent. Parfois, c’est dur. Mais là, j’ai besoin d’enchaîner. Ça remonte à deux ans maintenant, c’est derrière moi."

Prêté par Wolfsburg, Ntep y est retourné et y a rongé son frein avant de partir en Turquie à Kayserispor,puis d'enchaîner à Guingamp, Boavista et enfin en Chine. Alors qu'il a très peu joué et inscrit un seul but du côté du Ho Chi Minh City FC, Ntep a annoncé sa retraite ce matin :

"Ma carrière, pour moi, c'est fini. Je suis passé à autre chose dans ma tête et j'ai d'autres projets. J'ai apprécié ce que j'ai vécu, j'ai apprécié le Vietnam. Mais pour moi, le football aujourd'hui c'est juste des bons souvenirs mais c'est fini. J'ai des projets entrepreneuriaux, ce sont des projets de développement personnel et ouvrir des sociétés, faire des choses concrètes. Dans la région rennaise ? Possiblement, je ne saurais pas dire si ça viendra tout de suite, mais d'ici un à deux ans, j'aimerais bien ouvrir quelque chose ici, oui."

Une fin de carrière à seulement 32 ans, toutefois, le corps et la tête ne suivaient plus et Ntep avait peut-être déjà tourné la page depuis quelques temps...