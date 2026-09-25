Roland Romeyer ne doute pas une seconde de l'ASSE cette saison. Invité de Gazetta 43, l'ancien président stéphanois a livré un avis très optimiste sur le début de saison des Verts, qu'il imagine déjà sacrés en Ligue 2.

Un pronostic qui arrive à un moment particulier. Après un départ canon, l'équipe d'Ian Cathro a marqué le pas lors des deux dernières journées, avant la trêve internationale.

Roland Romeyer voit l'ASSE survoler la Ligue 2

Pour l'ancien dirigeant, la montée ne fait aucun doute. Roland Romeyer estime que les Verts disposent d'une équipe bien équilibrée, nettement au-dessus de la concurrence, et qu'ils retrouveront la Ligue 1 à l'issue de la saison. Il résume son pronostic d'une formule : « Ils finiront premiers pour moi, tranquilles ».

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Au-delà du classement, c'est l'identité du groupe qui le séduit. Il retrouve dans cette équipe les valeurs stéphanoises : des joueurs techniques, qui jouent au football et qui ne trichent pas sur le terrain. Il ajoute que le niveau global de la Ligue 2 lui paraît faible cette saison. Il s'est d'ailleurs dit désolé pour les supporters nantais, au vu de la situation actuelle des Canaris.

Dunkerque, un accroc sans conséquence selon lui

Roland Romeyer est aussi revenu sur le premier revers de la saison. Après cinq victoires en cinq matchs, les Verts s'étaient inclinés 2-1 à Dunkerque lors de la 6e journée, malgré l'ouverture du score d'Augustine Boakye. Pour lui, les Nordistes ont profité d'une grande efficacité, alors que l'ASSE a multiplié les occasions sans conclure. Un match nul aurait été mérité, selon lui.

Il relativise surtout ce faux pas. D'après lui, les Verts ne gagneront pas tous leurs matchs, mais ne connaîtront pas autant de défaites que la saison passée.

Un leader solide, mais sous pression

Les faits lui donnent en partie raison. Saint-Étienne reste en tête du championnat avec 16 points en sept journées. Mais la dynamique s'est grippée. À Metz, les Verts menaient 2-0 avant d'être rejoints en fin de match (2-2). Résultat, le Red Star est revenu à deux points.

À l'inverse, Nantes vit un début de saison compliqué. Les Canaris pointent à la 15e place avec 7 points en sept matchs. Les deux clubs se retrouveront d'ailleurs le week-end du 23 octobre à Saint-Étienne.

Un hommage appuyé aux supporters

Enfin, l'ancien président a salué l'engagement des supporters. Il a expliqué admirer ceux qui consacrent une partie de leur salaire à suivre les Verts, un effort sans commune mesure avec ses propres déplacements de dirigeant. Attaché au club depuis 1957 et président pendant vingt ans, il estime que les dirigeants de son profil, portés par un esprit familial, appartiennent au passé.

Source : Gazetta 43