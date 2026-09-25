Kévin Pedro devra encore patienter avant de connaître sa première sélection avec la République démocratique du Congo. Convoqué pour la première fois par Sébastien Desabre, le défenseur de l’ASSE n’était pas éligible pour affronter la Guinée équatoriale ce jeudi. La FIFA n’avait pas encore validé sa situation administrative.

La première cape attendra. Quelques semaines après avoir choisi de représenter la République démocratique du Congo, Kévin Pedro avait rejoint les Léopards avec la perspective de découvrir immédiatement le football international au niveau A. Sébastien Desabre l’avait retenu pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027, puis pour les deux rencontres amicales programmées face à l’Ouganda.

Mais le Stéphanois n’a pas pu prendre part au premier rendez-vous. Selon une information publiée ce jeudi soir par le compte spécialisé congolais @TfrmTheSev, Kévin Pedro, Ezechiel Banzuzi et Jordy Makengo n’avaient pas encore reçu le feu vert de la FIFA et étaient donc inéligibles face à la Guinée équatoriale.

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Un contretemps administratif plutôt qu’un problème sportif. La veille de la rencontre, Sébastien Desabre avait déjà reconnu que plusieurs nouveaux internationaux restaient dans l’attente d’une validation. "Il y a encore quelques joueurs qui ne sont pas qualifiés pour ce soir", expliquait le sélectionneur congolais.

La FIFA retarde la première de Kévin Pedro

Le cas de Pedro s’inscrit dans le contexte particulier des joueurs ayant déjà représenté une autre fédération dans les catégories de jeunes. Le défenseur de 20 ans a porté le maillot français chez les jeunes avant de choisir la RDC. La FIFA encadre ces situations et certaines nécessitent une procédure de changement d’association ou de confirmation d’éligibilité avant qu’un joueur puisse être aligné avec sa nouvelle sélection. Tant que la procédure concernée n’est pas définitivement validée, le joueur ne peut pas représenter sa nouvelle fédération.

Pedro avait pourtant effectué en amont les démarches nécessaires à son changement de trajectoire internationale. Début septembre, il avait publiquement annoncé son choix de représenter le pays de ses origines et s’était notamment rendu à Bruxelles dans le cadre de ses formalités administratives.

Sa présence dans le groupe congolais ne fait en revanche aucun doute. La FECOFA l’a officiellement inscrit dans les deux listes de Sébastien Desabre, celle destinée aux éliminatoires de la CAN comme celle prévue pour les amicaux du début du mois d’octobre.

L’ASSE avait également annoncé cette première convocation en détaillant un programme particulièrement dense : Guinée équatoriale le 24 septembre, Zimbabwe le 28, puis deux confrontations avec l’Ouganda les 2 et 5 octobre.

Trois nouvelles occasions après la Guinée équatoriale

Kévin Pedro a donc assisté sans pouvoir jouer à la victoire de la RDC face à la Guinée équatoriale. Les Léopards ont parfaitement débuté leurs éliminatoires en s’imposant 2-0 au stade des Martyrs de Kinshasa, grâce à Chancel Mbemba et Yoane Wissa.

Dorénavant, la RDC doit affronter le Zimbabwe lundi 28 septembre à Harare. Si la validation de la FIFA intervient d’ici là, Pedro pourrait théoriquement devenir disponible pour Sébastien Desabre. À défaut, les deux amicaux contre l’Ouganda lui offriront encore deux possibilités supplémentaires durant cette longue fenêtre internationale.

Pour le jeune défenseur stéphanois, l’histoire est donc seulement retardée. Sa convocation représente déjà une nouvelle étape dans une progression rapide à l’ASSE. Très utilisé par Ian Cathro depuis le début de saison, Pedro reste notamment sur un but inscrit à Metz lors du nul 2-2. Quelques jours plus tard, Julien Le Cardinal saluait encore la progression et le potentiel de son jeune coéquipier à Saint-Étienne.

Son premier rassemblement avec les Léopards se poursuit. Reste désormais à savoir quand la FIFA donnera le feu vert lui permettant de porter officiellement le maillot congolais.