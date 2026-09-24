Les recrues de l’ASSE ont connu des fortunes diverses depuis leur arrivée dans le Forez. Entre les titulaires indiscutables, les joueurs déjà décisifs et ceux encore en phase d’adaptation, tour d’horizon des sept renforts stéphanois.

L’ASSE a largement renouvelé son effectif durant le mercato estival. Sept joueurs ont rejoint le groupe professionnel : Jakob Breum, Tamar Svetlin, Aron Csongvai, Mamour Ndiaye, Sohaib Nair, Thierno Ballo et Lucas Lavallée. Les autres renforts estivaux sont, eux, destinés au groupe réserve dans le cadre de la post-formation.

Après sept journées de championnat, les premières tendances se dégagent. Certains nouveaux joueurs ont immédiatement trouvé leur place dans le onze. D’autres doivent encore gagner du temps de jeu ou poursuivre leur adaptation. Avec déjà plusieurs sélections internationales à la clé, cette première évaluation permet de mesurer l’impact des recrues de l’ASSE.

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Recrues ASSE : Csongvai et Nair déjà indéboulonnables

Arrivé de l’AIK, Aron Csongvai s’est rapidement imposé comme un élément essentiel du milieu stéphanois. Le Hongrois a disputé les sept rencontres de l’ASSE. Il a été titularisé à chaque fois et a joué l’intégralité des 630 minutes possibles.

Son bilan statistique confirme cette influence avec un but et deux passes décisives. Mais son impact dépasse les chiffres. Régulateur du milieu, Csongvai apporte de la stabilité et semble déjà avoir pris le costume de patron dans l’entrejeu. Ses prestations lui ont d’ailleurs permis de rejoindre la sélection hongroise durant cette trêve internationale. L’ASSE tient donc déjà un titulaire particulièrement difficile à sortir du onze.

Même constat pour Sohaib Nair. Le défenseur franco-algérien est lui aussi un incontournable de l’équipe. Sept titularisations et 630 minutes disputées sur 630 possibles : son début de saison est particulièrement consistant.

Pièce maîtresse du dispositif stéphanois, Nair a également été récompensé par une première convocation avec l’Algérie. Une belle reconnaissance pour celui qui s’est installé sans attendre au sein de la défense des Verts.

Mercato ASSE : Ballo et Breum ont déjà marqué les esprits

Thierno Ballo a connu des débuts particulièrement remarqués. Recruté à Wolfsberger, l’attaquant autrichien affiche déjà quatre buts et deux passes décisives en sept rencontres. Il a débuté les sept matchs et compte 430 minutes de jeu sur les 630 possibles.

Son impact offensif a immédiatement sauté aux yeux. Ballo s’est montré décisif à plusieurs reprises et a rapidement séduit dans le Forez. Son rythme s’est toutefois ralenti lors des dernières journées. Il n’est plus décisif depuis trois matchs, dans une période où l’ensemble de l’équipe stéphanoise marque également davantage le pas.

L’attaquant n’a par ailleurs pas été retenu dans la sélection autrichienne pour ce rassemblement. Il ne figurait que dans une liste élargie. Une situation qui n’enlève rien à son excellent début sous le maillot vert.

Jakob Breum a lui aussi laissé une première impression très positive. Le milieu offensif compte deux buts et deux passes décisives en six apparitions. Il a été titularisé quatre fois et a disputé 338 minutes sur les 630 possibles.

Son début de saison avait été particulièrement prometteur. Le Danois s’était montré décisif quasiment à chaque apparition avant d’être stoppé par un problème musculaire. De retour, Breum semble progressivement retrouver ses sensations. Un élément important pour l’ASSE alors que le championnat avance.

Tamar Svetlin encore en phase d’adaptation

Recruté à Korona Kielce, Tamar Svetlin a déjà participé aux six rencontres disputées depuis son arrivée. Il compte quatre titularisations, une passe décisive et 376 minutes de jeu sur 540 possibles.

Le Slovène poursuit toutefois son acclimatation au football français et à son nouvel environnement. Ses prestations montrent déjà certaines qualités, avec une influence plus importante lorsqu’il évolue à domicile. À l’extérieur, son rendement apparaît pour l’instant plus irrégulier.

Cette tendance devra évidemment être confirmée dans les prochaines semaines. Svetlin dispose encore d'une marge de progression importante et son intégration constitue l'un des dossiers à suivre parmi les recrues de l’ASSE.

Lui aussi a reçu une récompense sur le plan international. Le milieu stéphanois a été convoqué avec la Slovénie pour cette trêve. Une nouvelle preuve que son début de saison n’est pas passé inaperçu.

Pour Mamour Ndiaye et Lucas Lavallée, la situation est différente. Le premier n’a pas encore été utilisé avec le groupe professionnel et a disputé une rencontre avec la réserve. Il a néanmoins connu une première convocation avec le Sénégal. Une distinction importante pour le jeune gardien et un signe encourageant pour la suite.

Lucas Lavallée évolue également avec la réserve pour le moment. Le gardien numéro trois joue notamment un rôle d’encadrement auprès du jeune groupe stéphanois.

Après quelques semaines de compétition, le bilan des recrues de l’ASSE apparaît donc contrasté. Csongvai et Nair se sont installés comme des titulaires indiscutables. Ballo et Breum ont rapidement apporté leur efficacité offensive et affichent un bilan positif. Svetlin poursuit son adaptation tandis que Ndiaye et Lavallée évoluent encore principalement avec la réserve. Les prochaines semaines permettront de savoir si ces premières tendances se confirment.