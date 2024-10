L'ASSE a terminé sa série de 4 matchs par une belle victoire 3-1 contre Auxerre. L'occasion de finir avec un 7/12 points cette série et de faire basculer l'équipe dans un classement positif, conforme aux objectifs. La trêve internationale va donc offrir une semaine de répit à Mathis Amougou et ses coéquipiers. D'ailleurs, certains vont rejoindre leurs sélections.

Un titulaire en ligue 1

Mathis Amougou a gagné sa place cette saison avec le groupe d'Olivier Dall'Oglio. Titularisé lors des 7 premiers matchs de la saison, il trouve ses marques en compagnie de Pierre Ekwah et Aimen Moueffek. Le joueur de 18 ans est déjà le joueur le plus valorisé de l'effectif sur Transfermarkt (6 millions d'euros). Une côte qui tend à grandir et qui a déjà attiré l'œil de certains grands clubs européens.

En effet, le bayer Leverkusen et Xabi Alonso lui ont longtemps fait les yeux doux pendant la période de mercato estival. En vain. La nouvelle direction stéphanoise compte bien s'appuyer sur son nouveau joyau.

La confiance qui lui est offerte depuis le début de saison le témoigne et cela risque d'être le cas durant toute la saison. Sous contrat jusqu'en 2026, le club espère d'ailleurs le prolonger rapidement. Une prolongation qui sera forcément en adéquation avec son nouveau statut au sein de l'effectif.

Amougou restera dans le Forez

Convoqué en équipe de France U19, Mathis Amougou avait 3 rencontres à jouer durant la trêve internationale. À Marbella, l'équipe de France U19 doit affronter le Danemark (le mercredi 9 octobre), la Belgique (le samedi 12 octobre) et l'Angleterre (le mardi 15 octobre). Alors qu'il a été retenu dans un premier temps par le sélectionneur, il restera finalement dans le Forez selon la liste actualisée de la FFF. Habituellement sélectionné avec le groupe équipe de France U20 (avec lequel il a disputé l'Euro cet été), il rejoignait cette fois-ci l'équipe de France de sa catégorie.