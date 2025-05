À l'issue de la rencontre entre Reims et l'ASSE (0-2), les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 33ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de DAZN. Extraits.

Mory Gbane (Joueur de Reims) : "Aujourd'hui, on avait notre destin entre nos mains. On jouait une finale pour le maintien. Malheureusement, on se fait mal nous même en prenant deux buts chez nous. En première mi-temps, on a fait des erreurs qui nous ont coûté trop cher ! On a essayé avec nos moyens de revenir au résultat mais ça n'a pas été. Je pense qu'on a raté notre match et il va falloir se racheter pour le prochain match pour notre maintien. Le premier but est un échec. Le second aussi. On fait des erreurs qui nous coutent cher. Ce sont des erreurs qu'on pouvait éviter. Ça va se jouer au mental. Je ne suis pas inquiet, je pense qu'on va se maintenir même si Lille est un candidat pour la Ligue des Champions. On joue Lille, mais on ira là-bas pour faire un résultat et on doit le faire."

Yehvan Diouf (Reims) : "Ils ont su être chirurgical sur le peu d'occasions qu'ils ont eues !"

Yehvan Diouf (Joueur de Reims) : "Il a manqué des ingrédients que Saint-Etienne a mis. Un peu plus d'intensité et d'agressivité et du réalisme. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions mais ils ont su être chirurgical sur le peu d'occasions qu'ils ont eues. Quand on marque aussi tôt dans le match, c'est difficile de revenir. On sait qu'on a du mal offensivement. On n'a pas réussi à beaucoup revenir au score cette saison. Donc revenir face à une équipe qui a besoin de points avec deux finales, c'est difficile. On s'est retrouvé dans la même position avec des équipes mieux classées. Quand on mène au score, c'est plus facile. On se met des bâtons dans les roues. Quand on prend le deuxième but, ça fait mal à la tête ! Cette saison, tout le monde a fait des erreurs. On aurait aimé arrêter cette dynamique. On fait des erreurs. Il faut qu'on soit capable de remonter la pente et égaliser !"

Aimen Moueffek (Joueur de l'ASSE) : "On savait que c'était un match de survie pour nous. On a bien abordé le match, on a mis beaucoup d'intensité et on a été récompensé aujourd'hui. On sait qu'il reste deux matchs, ce sont les deux matchs les plus importants pour nous donc si on ne se bouge pas maintenant, on ne se bougera jamais !

Denis Appiah : (Joueur de l'ASSE) : « Un match de coupe ? Oui, c'était un match hyper important. C'est une première finale de gagner, pour nous. On devait l’emporter quoi qu’il arrive. Ça n'a pas toujours été simple, ça n'a pas toujours été beau mais on a été efficace. On a bien maitrisé le match et on part avec trois points pour espérer. On a un peu hésité, à savoir si on devait jouer encore ou ne pas prendre de risque. On voulait marquer ce deuxième but mais pas se faire prendre en contre. Ils ne venaient pas trop nous serrer en première mi-temps et on a la chance de marquer ce deuxième but qui nous fait du bien. Après, en deuxième, on a géré les coups délicats qu'il y avait dans notre surface.

Un mot sur le clean sheet ? C'est le travail de tout le monde de gêner de contre les ballons, Gautier (Larsonneur) est là pour arrêter les dernières balles qui arrivent, il a fait son job. On a tous fait un match solide derrière. On va tout faire pour aller chercher le maintien face à Toulouse. On ne va pas lâcher. Que ce soit directement ou par les barrages."