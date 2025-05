À l'issue de la rencontre entre Reims et l'ASSE (0-2), Eirik Horneland (ASSE) et Samba Diawara (Reims) se sont exprimés au micro de BeIN Sport. Les deux coachs ont partagé leurs impressions suite au succès stéphanois

Samba Diawara (Reims) : "Forcément beaucoup de déception. On ne méritait pas mieux, on est tombé face à une équipe qui en voulait plus que nous. C'est ce qui me désole. On n'est pas maintenu. Pour tous ceux qui pensait que c'était le cas. Je pense que là on est face à la réalité. L'état d'esprit, au-delà de la qualité qui n'était pas suffisante, n'était pas bon. On a offert deux buts à nos adversaires. On s'attendait à une grosse pression, ils n'ont même pas eu à mettre cette pression. Au bout de 3,4 minutes on offre un cadeau comme ça, tout le monde s'arrête de jouer... Quant au deuxième but, on n'a même pas à le commenter. À partir du moment où on fait des erreurs comme celle-là, c'est qu'on est pas conscient de ce qu'on joue !"

"C'est assez révélateur. Sur les dernières semaines, on a affronté Montpellier et Saint-Etienne qui deux équipes qui ont encaissé énormément de buts et on leur a pas marqué de buts ! Ce qui nous a aidé ces dernières semaines, c'est qu'on a été solides. On leur a offert les deux buts. Ils n'ont pas eu à faire le jeu et c'était suffisant pour gagner contre un Stade de Reims comme celui d'aujourd'hui."

"J'ai l'impression qu'on n'a pas conscience de l'enjeu. Le match est terminé depuis 20 minutes et des joueurs ont déjà oublié qu'on a perdu un match crucial. Au-delà d'être stressé de l'enjeu du match, on n'a pas conscience qu'on joue notre survie !"

Eirik Horneland (ASSE) : "Je suis content du résultat et content de l’esprit de l’équipe !"

Eirik Horneland (ASSE) : "Ce n’était pas un bon match. Ce n'était pas un top match pour nous. On marque un but très rapidement. Je pensais que cela nous donnerait beaucoup d’énergie, de confiance mais ensuite, nous avons trop ralenti le jeu. Le Stade de Reims est revenu dans le match en seconde mi-temps, ça a été difficile car nous n’avons pas trouvé le bon rythme. Je suis content du résultat et content de l’esprit de l’équipe.

C'est vrai, on est bien entendu très content du résultat et de cette victoire mais lorsqu’on marque un but très rapidement dans une rencontre, on veut construire sur un but comme ça. On souhaite pouvoir continuer pendant la partie. On les a laissés revenir dans le match au lieu de continuer à attaquer. Le résultat bien-sûr, on en est content !"