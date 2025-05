Ce week-end, l'ASSE affrontait Reims. Dans ce match d'une importance capitale, les hommes d'Eirik Horneland étaient dans l'obligation de gagner pour espérer recoller au Havre. C'est chose faite, avec une belle victoire 2-0 qui entretient l'espoir dans cette fin de saison. Comme chaque semaine, la rédaction de Peuple Vert a établi les tops et flops de cette rencontre.

Dans un match capital pour le maintien, les Stéphanois démarrent fort. Aïmen Moueffek sert Florian Tardieu en retrait qui inscrit son 1er but de la saison. Et le match va basculer en la faveur des Verts, Ibrahima Wadji est trouvé dans la profondeur. Ce dernier butte sur le portier du SDR mais Irvin Cardona a parfaitement suivi. L’ASSE rentre au vestiaire en menant 2-0. Et le score ne bougera plus malgré les tentatives rémoises en deuxième. Voici les tops et flops de cette 33ᵉ journée de championnat.

Les tops de l’ASSE

La première période

L’ASSE a su faire la différence lors des 45 premières minutes avec 2 buts d’avance à la pause. Cela ne bougera plus par la suite. 3 points précieux dans la course au maintien, car oui, les Verts réalisent un joli coup. Mais attention, il faudra à tout prix battre Toulouse la semaine prochaine.

Le clean sheet

Cela n’était plus arrivé depuis le 16 mars dernier et la victoire à Montpellier 0-2. Les hommes d’Horneland ont su tenir leur cage vide à Reims. Une bonne performance pour les Verts qui sont de loin l’une des pires défenses du championnat avec 74 buts encaissés depuis le début de la saison.

Le milieu de terrain

Tardieu et Moueffek notamment ont rayonné dans l’entre-jeu stéphanois ce samedi. Le premier a même inscrit un but sur une passe décisive du marocain. Les deux hommes ont tout donné au milieu de terrain et ont assurément joué un grand rôle dans cette victoire.

La victoire de l’espoir

Il fallait absolument prendre les 3 points et c’est chose faite. À la lutte avec les Havrais pour une place de barragiste, les hommes du Forez ont fait un bon coup à Reims. Cette victoire offre une finale capitale au chaudron samedi prochain à 21 heures contre le TFC.

Les flops de l’ASSE

La deuxième période

Les Verts n’ont pas réalisé une bonne deuxième période et ont trop subi contre les Rémois. Heureusement pour eux, aucun but n’a été encaissé et Reims n’a pas su concrétiser ses occasions. L’ASSE a encore un espoir et il faut y croire jusqu'au bout !

Quentin Verchère