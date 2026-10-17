Après la réception de Rodez, l’ASSE enchaîne avec un déplacement périlleux sur la pelouse du Red Star ce samedi 17 octobre à 20h. Les Stéphanois retrouvent une enceinte de Seine-Saint-Denis où ils avaient vécu une soirée particulièrement frustrante lors de leur dernière visite. Retour sur ce voyage manqué chez les Audoniens.

Privés de leurs supporters, interdits de déplacement pour l’occasion, les Hommes d’Eirik Horneland abordent cette rencontre au bout d’une semaine éprouvante à trois matchs. Mais le plan de jeu de l’ASSE allait voler en éclats dès les premières secondes de la partie.

L’ASSE cueillie à froid dès la première minute

Il ne faut en effet que 34 secondes de jeu pour voir la rencontre basculer. Sur un ballon anodin, Ferreira manque son intervention et laisse Durand s’échapper. L’attaquant francilien ajuste Gautier Larsonneur d’une enroulée parfaite du droit dans le petit filet. Surpris d’entrée, les Verts tentent de réagir sur corner par Ferreira, mais la tentative est sauvée sur sa ligne par Haag.

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Trop friable défensivement et désorganisée, l’ASSE encaisse un second coup de massue à la demi-heure de jeu. Sylla déborde côté droit et dépose un centre pour ce même Durand, qui surgit au second poteau pour inscrire un doublé au plat du pied. Face à une équipe audonienne d’un réalisme chirurgical, Saint-Étienne rentre aux vestiaires avec deux buts de retard.

La révolte trop tardive de Davitashvili

Au retour des vestiaires, la réaction de l’ASSE peine à se concrétiser malgré plusieurs velléités offensives. Gautier Larsonneur maintient un semblant d’espoir en stoppant un penalty de Khaoui, dont le but inscrit dans la foulée est refusé pour une position de hors-jeu.

La lumière vient finalement de Zuriko Davitashvili à vingt minutes du terme. Sur un coup franc malicieusement tiré au ras du sol, l’international géorgien surprend le portier adverse et réduit l’écart. Libérés, les Verts poussent dans les dernières minutes pour arracher l’égalisation, mais le bloc audonien tient bon jusqu’au coup de sifflet final.

Ne pas commettre les mêmes erreurs

Ce samedi 17 octobre à 20h, l’ASSE retourne au stade Bauer avec de bien meilleures intentions, on l’espère. Pour éviter le piège tendu par une formation toujours aussi redoutable dans son jardin, les Ligériens devront faire preuve de rigueur dès le coup d’envoi et afficher une toute autre solidité défensive.