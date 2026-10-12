Kévin Pedro a livré une prestation XXL avec l’ASSE contre Rodez. Aligné dans l’axe de la défense malgré un contexte particulier, le nouvel international congolais a parfaitement répondu présent. Une performance qui a impressionné Ian Cathro.

L’ASSE s’est imposée 2-0 face à Rodez grâce à des réalisations de Ballo et Boakye. Une victoire importante, mais aussi l’occasion de voir certains joueurs marquer des points. C’est notamment le cas de Kévin Pedro.

Avec les absences de Julien Le Cardinal et Chico Lamba, les Verts ont dû composer avec une défense remaniée. Kévin Pedro a ainsi été aligné dans l’axe. Une position qui n’était pas forcément attendue pour le joueur formé au club.

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Pourtant, le défenseur stéphanois a rapidement pris ses marques. Solide dans les duels, propre dans la relance et particulièrement efficace à la récupération, il a rendu une copie impressionnante.

Kévin Pedro impressionne Ian Cathro

La performance de Kévin Pedro n’est évidemment pas passée inaperçue. Ian Cathro a tenu à souligner le travail réalisé par son joueur après la rencontre, en zone mixte.

« Kévin Pedro ? Très impressionné par son travail. Il a été dans une nouvelle position alors qu’il est revenu de sélection mercredi. J’ai été impressionné par sa prestation et par celle de Sohaib Naïr », a expliqué l’entraîneur stéphanois.

Une prestation d’autant plus intéressante que Kévin Pedro venait tout juste de retrouver le groupe après son passage en sélection. Malgré ce contexte, il a affiché une vraie maîtrise dans l’axe.

Les chiffres de Sofascore confirment cette impression. Le défenseur de l’ASSE a réussi 58 de ses 61 passes, soit un taux de réussite particulièrement élevé. Dans la moitié adverse, il a trouvé ses partenaires à 8 reprises sur 10. Dans son propre camp, son efficacité a été presque parfaite avec 50 passes réussies sur 51.

Il s’est également montré précis dans le jeu long avec 2 passes réussies sur 2.

Un véritable patron dans la défense

Mais c’est surtout dans les duels et les interventions défensives que Kévin Pedro a impressionné. Le Stéphanois a remporté 4 tacles sur 4 tentés. Il a également gagné 5 de ses 6 duels disputés.

À cela s’ajoutent 3 interceptions. Des statistiques qui illustrent l’activité du défenseur tout au long de la rencontre.

Kévin Pedro a donc parfaitement compensé les absences dans l’axe. Mieux encore, il a saisi l’opportunité qui lui était offerte pour envoyer un message à son entraîneur.

Ian Cathro a d’ailleurs dû composer avec un nouveau changement défensif après le pépin physique de Chico Lamba. « On a dû le remplacer à cette position après un pépin », a précisé le technicien stéphanois.

Dans ce contexte, la prestation de Pedro prend encore davantage de relief. Le joueur formé à l’ASSE a répondu présent au moment où son équipe avait besoin de lui.

📽️ Kevin Pedro vs. Rodez https://t.co/Iy8txEFqTh — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) October 11, 2026