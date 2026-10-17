C’est le choc de cette neuvième journée de Ligue 2. Leader avec 19 points, l’ASSE se déplace samedi soir au stade Bauer pour affronter son dauphin, le Red Star. À seulement deux longueurs des Verts, les Audoniens restent sur quatre victoires consécutives. Une équipe en pleine confiance, particulièrement dangereuse offensivement.

Le Red Star a commencé sa saison par une victoire à Nantes (0-1), avant de concéder deux nuls face à Sochaux (0-0) et Boulogne (1-1). Une lourde défaite contre Reims (1-4) a ensuite précédé un véritable déclic. Les hommes de Damien Perrinelle ont successivement battu Laval (1-2), Metz (1-0), Guingamp (1-3) et Clermont (2-3).

Après huit journées, le Red Star compte 17 points, avec 12 buts inscrits et neuf encaissés. Une dynamique qui lui permet de s’installer à la deuxième place, juste derrière Saint-Étienne.

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Le Red Star aime avoir le ballon

Arrivé cet été en provenance de Monaco, Damien Perrinelle a rapidement installé ses principes. Son équipe évolue principalement en 4-2-3-1, avec une volonté de construire et de conserver le ballon.

Les données DataScout’ confirment cette philosophie. Les indicateurs permettent de comparer les caractéristiques des équipes de Ligue 2. Plus la valeur se rapproche de 100, plus la formation se distingue dans le domaine concerné. La possession du Red Star atteint 74, tandis que son jeu entre les lignes grimpe à 92. Les Audoniens cherchent donc à progresser par des circuits de passes plutôt que par de longs ballons. Leur indice de jeu long n’est que de 29.

Dans l’entrejeu, Islamdine Halifa participe activement à cette organisation. Le jeune milieu affiche 80 % de passes réussies et 2,5 tacles par rencontre. Derrière lui, Dylan Durivaux joue également un rôle important dans la relance, avec 67,1 passes précises par match.

Une attaque très présente dans la surface

Offensivement, les chiffres sont particulièrement impressionnants. Le Red Star affiche un indice de 94 concernant sa présence dans la surface adverse. Son volume de tirs atteint également 91. Cette capacité à multiplier les situations ne se traduit pourtant pas toujours par une efficacité équivalente. L’indice de finition plafonne à 52, tandis que la menace aérienne tombe à seulement 18.

Damien Durand reste néanmoins le principal danger. L’ailier de 31 ans compte déjà cinq buts en huit rencontres. Il tente 3,4 frappes par match, dont 1,5 cadrée en moyenne. Sa vitesse maximale atteint également 36 km/h, la meilleure du championnat. À ses côtés, Jovany Ikanga réalise un début de saison remarquable. L’attaquant totalise quatre buts et deux passes décisives, malgré un temps de jeu limité. Il marque en moyenne toutes les 89 minutes.

Kévin Cabral représente une autre solution offensive avec un but et deux passes décisives. Sa présence reste toutefois à surveiller après son absence à Clermont. Saîf-Eddine Khaoui apporte davantage de créativité dans l’axe, tandis que Kémo Cissé constitue une menace sur les côtés.

Une défense qui anticipe, mais gagne peu ses duels

Défensivement, le Red Star présente un profil assez particulier. Les Audoniens ne cherchent pas systématiquement à se replier. Leur pressing atteint 65, tandis que leur recours au bloc bas se limite à 34. Leur principale qualité réside dans l’anticipation, qui culmine à 90. Le contrôle défensif atteint également 74. Les hommes de Perrinelle cherchent donc à lire les intentions adverses et à récupérer rapidement le ballon.

Mais un chiffre interpelle particulièrement. L’efficacité dans les duels tombe à seulement 13. Une faiblesse importante pour une équipe qui cherche régulièrement à défendre en avançant. La résistance au pressing constitue une autre fragilité. Avec un indice de 21, le Red Star semble beaucoup moins à l’aise lorsque son adversaire exerce lui-même une pression importante.

Les Stéphanois pourraient donc trouver des situations en imposant de l’intensité à la récupération. Remporter les duels et perturber la première relance audonienne pourraient devenir deux clés majeures de cette rencontre.

Un Red Star moins convaincant à Bauer ?

Malgré son excellente dynamique, le Red Star présente une particularité intéressante. Ses résultats à domicile restent nettement moins impressionnants que ceux obtenus à l’extérieur. En trois réceptions, les Audoniens n’ont remporté qu’une seule rencontre, face à Metz (1-0). Ils avaient auparavant été accrochés par Sochaux (0-0), puis lourdement battus par Reims (1-4).

À l’inverse, ils ont déjà remporté quatre de leurs cinq déplacements. Leur succès à Clermont, samedi dernier, confirme cette capacité à se montrer dangereux loin de Bauer.

L’ASSE devra donc se méfier d’une équipe particulièrement à l’aise avec le ballon. Mais le Red Star possède aussi plusieurs failles exploitables. Sa faible résistance au pressing et ses difficultés dans les duels pourraient offrir des opportunités aux hommes d’Ian Cathro. Après leur victoire contre Rodez (2-0), les Verts auront l’occasion de creuser un premier écart significatif. Un succès à Bauer leur permettrait de repousser leur dauphin à cinq longueurs.

Sources : DataScout’, SofaScore.