L’ASSE se déplace ce samedi soir sur la pelouse du Red Star pour un choc entre le leader et son dauphin. À Bauer, dans une ambiance annoncée bouillante, les Verts peuvent creuser l’écart en tête de la Ligue 2. Avant le coup d’envoi, Damien Perrinelle s’est exprimé au micro de beIN Sports.

Le rendez-vous était coché depuis plusieurs jours. Leader de Ligue 2 avec 19 points, Saint-Étienne défie le Red Star, deuxième avec 16 points, en clôture de la 9e journée. Un succès permettrait aux hommes de Ian Cathro de prendre le large. Une défaite laisserait le Red Star passer devant au classement.

Un premier sommet pour les Verts

Les Stéphanois arrivent à Saint-Ouen avec de la confiance. Le week-end dernier, ils ont battu Rodez (2-0) à Geoffroy-Guichard, grâce à des buts de Thierno Ballo (15e) et d’Augustine Boakye (55e). C’est le match que Ian Cathro considère comme le plus proche de ce que son équipe veut produire.

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En face, le Red Star surfe sur un excellent début de saison. Les Audoniens avaient terminé quatrième la saison passée avant de chuter en play-offs face à Rodez. Désormais dirigés par Damien Perrinelle, successeur de Grégory Poirier, ils se présentent comme le principal concurrent des Verts.

L’ambiance s’annonce particulière à Bauer, avec l’inauguration d’une nouvelle tribune. Dans Le Parisien, l’entraîneur audonien ne cachait pas son impatience : “On est tous impatients de jouer contre Saint-Étienne chez nous.”

Perrinelle veut « perturber » l’ASSE

Interrogé sur les enjeux de la rencontre, Damien Perrinelle a annoncé la couleur. Pas question pour le Red Star de reconduire la recette habituelle face au leader :

“Oui, bien sûr, un très beau match à jouer, on aurait presque envie d’être sur le terrain. C’est basique ce que je vais vous dire, on dit souvent qu’il ne faut pas changer une recette qui marche, mais moi j’aime bien changer justement. L’idée, c’est d’essayer de venir perturber cette équipe de Saint-Étienne.”

L’entraîneur du Red Star assume ses choix de composition :

“Avec le staff, on estime que c’est la meilleure équipe pour mettre en place notre plan de jeu. Il y a l’effectif et la tactique. On va jouer notre jeu. Le club avance, il y a une nouvelle tribune, nous on doit avancer avec notre identité de jeu, ne pas s’installer dans une routine.”

Pour justifier ces changements, Perrinelle s’appuie sur sa gestion de l’effectif depuis le début de saison :

“C’est exactement ça, je change cinq joueurs à Guingamp par rapport au match contre Metz, et pourtant je mets en place la même animation. C’est l’effectif au complet qui va t’amener de la qualité. Si t’as toujours le même onze, tu perds des joueurs concernés. C’est le principe, le banc est important, tout l’effectif est important et il faut le montrer, leur dire qu’ils auront un impact, avoir quelques balles dans le chargeur. Donc non, ce n’est pas que parce que c’est Saint-Étienne. Mes garçons méritent de jouer ce genre de match.”

« Ce n’est qu’un match de foot »

Une victoire ce soir permettrait au Red Star de prendre la tête de la Ligue 2. Damien Perrinelle refuse pourtant de dramatiser l’enjeu :

“Dans cette préparation, il faut désacraliser l’événement. On va vivre l’événement, pas en faire une montagne. Ce n’est qu’un match de foot. Oui, un super match de Ligue 2, mais il ne faut pas trop en faire pour ne pas déjouer.”

Source : beIN Sports