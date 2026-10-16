L’ASSE se déplace sur la pelouse du Red Star ce samedi soir (20h) pour le choc de la 9e journée de Ligue 2. Leaders du championnat, les Stéphanois affrontent leur dauphin, qui reste sur quatre victoires consécutives. En conférence de presse, Ian Cathro n’a pas caché son admiration pour la formation audonienne, qu’il considère comme l’un des adversaires les plus redoutables rencontrés depuis le début de saison. Mais l’entraîneur des Verts refuse de parler de tournant.

ASSE : Ian Cathro impressionné par le Red Star

À deux jours du déplacement au stade Bauer, Ian Cathro a dressé un portrait particulièrement élogieux du prochain adversaire des Verts.

« Cette équipe, c’est une équipe avec beaucoup d’énergie, d’intensité, d’ambition et de bons joueurs. Ils ont aussi un bon entraîneur qui a bien commencé. Je pense que toutes ces choses ont apporté une bonne dynamique avec des résultats. Et quand vous avez ces qualités et que vous ajoutez de bons résultats, vous gagnez souvent beaucoup de confiance aussi, ce qui est mérité pour la façon dont ils ont travaillé. »

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Le technicien écossais ne s’attend donc pas à une rencontre facile face à une équipe particulièrement en confiance.

« C’est certainement l’un des adversaires les plus intéressants de Ligue 2 et l’un de ceux chez qui on va trouver le plus de qualités depuis le début du championnat. »

Red Star – ASSE : Ian Cathro refuse de parler de tournant

Malgré l’importance de cette confrontation entre les deux premiers du championnat, l’entraîneur stéphanois refuse de lui donner une portée excessive.

« Je pense qu’on a déjà dit ça pour Metz, Montpellier. Je pense qu’on en dira peut-être dix fois plus par an. De notre côté, il faut vraiment qu’on mette le focus sur notre progression individuelle, essayer d’être très honnêtes et très humbles avec ce qu’on a été capables de faire et de voir là où on est capables de s’améliorer. »

Pour Ian Cathro, le classement actuel reste secondaire.

« Aujourd’hui, on est seulement au mois d’octobre et on ne peut pas vivre dans le futur. Le fait d’être premier aujourd’hui n’a pas une réelle valeur, une réelle importance, que si on était troisième ou quatrième. »

Le coach insiste sur la nécessité de poursuivre le travail engagé depuis le début de saison.

« On a déjà joué quelques rencontres, on a un peu plus d’informations à propos de nous-mêmes. On continue d’en apprendre à propos de nos adversaires, mais pour le moment on doit vraiment mettre toute notre concentration sur notre progression individuelle et ça doit être notre obsession chaque jour et avant chaque match. »

« Est-ce qu’il sera temps de parler de tournant dans la saison au mois de mars et avril ? Peut-être qu’à ce moment-là, ça pourra avoir une importance, mais pour le moment, on n’est vraiment qu’au mois d’octobre. »

ASSE : les enseignements de Metz, Dijon et Sochaux

Interrogé sur les leçons à tirer du match nul concédé à Metz (2-2), Ian Cathro a élargi sa réflexion à plusieurs rencontres disputées cette saison.

« Je pourrais aussi parler du match contre Dijon, qui a été un soir où on a beaucoup appris de choses. Mais on pourrait aussi commencer par la première période contre Sochaux où, en rentrant à 3-0 à la pause, aucun de nous n’était content de la manière dont on jouait. »

« On peut aussi parler de ce match contre Dijon où notre manière de presser ne nous satisfaisait pas du tout. Et ensuite, de cette première période contre Metz où personne n’était non plus satisfait de notre manière de tenir le ballon. »

Le scénario du déplacement en Lorraine, où l’ASSE avait laissé échapper une avance de deux buts, reste particulièrement présent dans son analyse.

« Bien sûr, la fin du match a été problématique pour nous et on a conscience que ça ne peut pas se répéter. On ne peut pas être une équipe qui laisse croire à son adversaire qu’elle pourra revenir dans la rencontre. On doit arriver à prendre l’avantage et ne pas donner cette impression qu’on va laisser l’adversaire revenir. »

Ian Cathro attend le meilleur de l’ASSE en février ou mars

Pour l’entraîneur des Verts, son équipe dispose encore d’une importante marge de progression.

« On a compris certaines choses, on comprend aussi un peu mieux nos adversaires et on sait qu’on doit mettre notre concentration sur certains éléments pour arriver à l’équipe qu’on a envie d’être. »

Ian Cathro estime d’ailleurs que les Stéphanois sont encore loin d’avoir atteint leur meilleur niveau.

« On atteindra certainement notre pic, notre meilleure forme, qu’en février et mars parce que ce sont des choses qui prennent du temps. »

Un discours qui traduit la volonté du technicien de privilégier la progression de son groupe plutôt que de tirer des conclusions définitives après seulement huit journées. Même face au Red Star, Ian Cathro ne compte pas dévier de sa ligne de conduite.

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