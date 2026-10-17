Dans quelques minutes, l’ASSE va affronter le Red Star au Stade Bauer dans le cadre du choc de cette neuvième journée de Ligue 2. Les hommes d’Ian Cathro ont à cœur de poursuivre leur très bonne série après le précieux succès décroché à domicile contre Rodez (2-0). Voici le onze choisi par l’entraîneur stéphanois.

En s’imposant logiquement face aux Ruthénois lors de la dernière journée, l’ASSE a parfaitement rempli son contrat à Geoffroy-Guichard. Solidaires et appliqués, les Stéphanois ont maîtrisé leur sujet pour empocher trois points précieux et garder leur place au sommet du classement.

Ce samedi soir à 20h, le défi monte d’un cran avec un déplacement périlleux en région parisienne. Opposés à des Franciliens actuellement deuxièmes et qui ne comptent que deux longueurs de retard et qui restent sur quatre victoires consécutives, les Verts disputent une rencontre capitale pour la suite de la saison.

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Un choc au sommet pour accentuer l’avance en tête

Avant d’aborder les prochaines échéances du championnat, l’ASSE a l’occasion d’envoyer un signal fort à toute la Ligue 2. Aller s’imposer sur la pelouse de son dauphin permettrait aux Verts de frapper un grand coup et d’asseoir un peu plus leur leadership.

Un succès permettrait en effet aux hommes d’Ian Cathro de porter leur avance à cinq points sur leur dauphin du soir. Une marge appréciable à ce stade de la compétition, qui offrirait un matelas très confortable et une vraie sérénité pour la suite du calendrier.

À l’inverse, un revers verrait le Red Star passer devant au classement et prendre les commandes. Les joueurs de l’ASSE ont donc tout intérêt à renouer avec le succès à l’extérieur, après n’avoir pris qu’un point hors de leurs bases en septembre, dans une ambiance qui promet d’être bouillante à Bauer.

La composition de l’ASSE

Voici le onze aligné par l’ASSE pour ce choc face au Red Star :