L’AS Saint-Étienne (ASSE) était sur la pelouse du Red Star ce samedi soir à l’occasion de l’affiche de la neuvième journée de Ligue 2. Les hommes d’Ian Cathro défiaient leur dauphin dans l’optique de conserver la tête et d’accentuer leur avance sur les locaux. Résumé de la rencontre.

L’ASSE a renoué avec le succès face à Rodez, la semaine passée. Les Verts se sont imposés 2-0 dans un Chaudron en feu pour le retour du championnat. Ce week-end, c’est en région parisienne que les Stéphanois espéraient gagner à nouveau face à une équipe qui souhaitait leur griller la politesse au classement.

La rencontre démarre sur un rythme soutenu. Dès la 6e minute, Le Cardinal reçoit un coup lors d’un duel et se plaint du genou. Le défenseur stéphanois tente de poursuivre, mais doit finalement céder sa place. Il est remplacé à la 22e minute par Joao Ferreira.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Entre-temps, l’ASSE a trouvé l’ouverture. À la 13e minute, les Stéphanois construisent une superbe action collective. Pedro trouve Breum, qui réalise un extérieur du pied astucieux pour servir Cardona. L’international maltais devance la sortie du gardien et ouvre le score pour les Verts. L’ASSE mène 1-0.

Vous aimez ? C’est stéphanois !

Breum pour le petit piqué de Cardona et l’ouverture du score à Bauer (0-1) https://t.co/eQfEL0Ck1a — Alex (@Alex_InDaHouse2) October 17, 2026

L’ASSE maîtrise techniquement

Le Red Star tente immédiatement de réagir. Sur une perte de balle de Old, qui prend Nair à contre-pied, le ballon circule dangereusement dans la surface stéphanoise. Durand récupère et tente sa chance, mais sa frappe fuit finalement le cadre de Ndiaye.

Les Verts restent toutefois dangereux. À la 31e minute, Cardona et Ferreira combinent parfaitement. Le Portugais adresse ensuite un excellent centre vers Breum. Seul, ce dernier ne parvient pas à maîtriser sa tête et manque une belle occasion de doubler la mise.

À la pause, l’ASSE mène donc 1-0. Dans un match disputé avec une forte intensité, les joueurs de Ian Cathro affichent un visage séduisant. Leur maîtrise technique dans les sorties de balle est notamment à souligner. Les Stéphanois devront désormais conserver cette solidité en seconde période pour confirmer leur avantage.

Une seconde période de courageux

Au retour des vestiaires, les locaux prennent rapidement le contrôle des débats. Le Red Star met davantage d’intensité et pousse pour revenir au score. L’ASSE doit alors faire le dos rond. Ian Cathro décide rapidement de modifier son dispositif avec l’entrée de Zuriko Davitashvili à la place de Cardona. Les Stéphanois évoluent désormais en 4-2-3-1, avec notamment un joueur en pointe haute.

Face aux assauts adverses, les Verts affichent une belle solidité. Ils défendent avec courage et protègent efficacement la cage de Mamour Ndiaye. Le Red Star peine ainsi à concrétiser sa domination.

L’ASSE se procure même la plus grosse occasion de cette seconde période à un quart d’heure du terme. Après une superbe sortie de balle de Pedro, Ferreira est trouvé avant de décaler Duffus. Le centre arrive au second poteau, où Kevin Pedro est totalement seul. Il n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets, mais manque inexplicablement le cadre. Une énorme occasion de 2-0 !

À cinq minutes de la fin, Davitashvili se met encore en évidence. Sur un corner joué à deux, le Géorgien réalise un joli slalom avant de déclencher une frappe. Gaëtan Poussin doit alors se coucher pour repousser le danger.

L’ASSE reste devant et tient bon dans cette fin de match. Victoire 1-0 !