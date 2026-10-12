L’ASSE possède un atout précieux que peu de clubs peuvent se vanter d’avoir. Un stade d’exception porté par un public fidèle et toujours très inspiré. À l’occasion de la réception de Rodez en Ligue 2 BKT, les Green Angels ont une nouvelle fois régalé le Chaudron.

On finirait presque par s’y habituer tellement Geoffroy-Guichard impressionne chaque week-end. Plus de 37 000 supporters étaient présents dans les travées ce samedi. Ce n’est pourtant que la deuxième fois de la saison que l’ASSE évolue devant des tribunes ouvertes au complet. Lors des deux premières réceptions, les deux Kops étaient en effet frappés de fermeture.

Des animations exceptionnelles dans les tribunes pour soutenir l’ASSE

Les Green Angels se montrent particulièrement inspirés depuis le lancement du championnat. À quelques mois de célébrer leurs 35 ans, les pensionnaires du Kop Sud multiplient les tifos de grande classe. Lors du choc face au MHSC, leur animation d’envergure avait fait le tour des réseaux sociaux.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Les groupes stéphanois conservent également l’habitude de déployer des banderoles revendicatives. Ce week-end, les Magic Fans du Kop Nord ont ciblé la préfecture. Ils ont réclamé l’ouverture intégrale du parcage visiteurs à Geoffroy-Guichard. De leur côté, les Green Angels ont adressé un message piquant à destination du rival lyonnais.

Une flèche en plein cœur de la cible pour fêter les 35 ans

C’est surtout l’animation d’avant-match du Kop Sud qui a marqué les esprits. Le tifo représentait un Apache, symbole historique du groupe, armé d’un arc et prêt à tirer. En face figurait une cible géante avec la mention « 35 ans ».

L’animation s’est animée dans un deuxième temps. La flèche s’est déplacée vers le centre de la cible avant qu’un craquage massif de fumigènes ne vienne conclure le spectacle. Pour rappel, les Green Angels célébreront officiellement leurs 35 ans le 13 février prochain. Leurs homologues du Kop Nord ont quant à eux fêté cet anniversaire le 20 juillet dernier.