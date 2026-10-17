L’ASSE a frappé fort au Red Star ce samedi. Les Verts se sont imposés 1-0 à Bauer grâce à un but d’Irvin Cardona. Seule ombre au tableau : la sortie de Julien Le Cardinal, touché au genou et déjà absent la semaine dernière pour cette même blessure.

L’ASSE repart de Bauer avec trois points précieux. Dans un choc très attendu face au Red Star, les Stéphanois ont su faire preuve de solidité pour s’imposer 1-0. Irvin Cardona a inscrit l’unique but de la rencontre et permis aux Verts de réaliser une belle opération.

Mais cette victoire laisse également un petit goût amer. Capitaine de l’ASSE, Julien Le Cardinal n’a pas pu aller au bout de la rencontre. Le défenseur stéphanois a été victime d’un nouveau choc au genou, sur une zone qui l’avait déjà contraint à manquer le match de la semaine précédente.

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Julien Le Cardinal encore touché au genou

La scène s’est produite en première période. Après un contact avec un joueur du Red Star, Julien Le Cardinal a été touché au genou. Malgré la douleur, le capitaine de l’ASSE a continué à jouer pendant un temps avant que le staff ne décide finalement de le faire sortir.

Après la rencontre, le défenseur stéphanois est revenu sur cet épisode. Et son discours montre surtout son agacement face à la répétition des contacts sur cette même zone.

« C’est la deuxième fois en deux matchs que ça m’arrive. Je ne sais pas ce qu’il leur faut pour sanctionner plus sévèrement, parce que je n’ai pas envie de finir sur une jambe non plus », a expliqué Le Cardinal.

Le capitaine des Verts reste toutefois prudent concernant la gravité de cette nouvelle alerte. Il espère surtout éviter une mauvaise nouvelle dans les prochains jours.

« J’espère que ce n’est rien de très grave. On verra, mais je ne pense pas que ce soit le cas », a-t-il ajouté.

Le capitaine de l’ASSE voulait continuer

Julien Le Cardinal a également précisé qu’il n’avait pas demandé à quitter la pelouse. C’est finalement le staff stéphanois qui a préféré jouer la carte de la prudence, alors que la saison est encore longue.

« C’est le staff qui a demandé que je sorte par précaution. Moi, je n’ai pas demandé à sortir », a expliqué le défenseur de l’ASSE.

Une décision logique au regard du contexte. Le Cardinal avait déjà été contraint de manquer le précédent rendez-vous en raison de cette blessure au genou. Le staff n’a donc pris aucun risque supplémentaire après ce nouveau choc.

Malgré cette sortie prématurée, le capitaine stéphanois a surtout retenu la prestation collective de ses partenaires. Et le résultat obtenu à Bauer permet aux Verts de poursuivre leur dynamique.

« On a préféré prendre des précautions, parce qu’il reste encore beaucoup de matchs. Ce soir, on ramène les trois points. Je suis très fier de tout le monde et il faut continuer sur cette dynamique », a conclu Julien Le Cardinal.

Pour l’ASSE, l’essentiel est donc assuré avec cette victoire 1-0 face au Red Star. Reste désormais à connaître l’évolution de l’état du genou de Julien Le Cardinal dans les prochains jours. Le défenseur ne pense pas que sa blessure soit grave, mais les examens et le suivi médical permettront d’en savoir davantage.