Le mois d’octobre n’aurait pas pu mal terminer pour l’ASSE. Les Guingampais ont fait vivre une soirée cauchemar aux Verts en ce soir d’Halloween. Après cette déroute, le club a publié une nouvelle vidéo dans les coulisses du vestiaire ligérien, sur sa chaîne YouTube.

L’ASSE se déplaçait à Guingamp ce samedi soir pour la onzième journée de Ligue 2. Après trois victoires consécutives en octobre, les hommes d’Ian Cathro espéraient poursuivre leur série. Mais les Verts ont vécu une soirée cauchemardesque en s’inclinant lourdement sur le score de 3-0.

La première période est longtemps restée équilibrée. Saint-Étienne s’est pourtant procuré plusieurs occasions, notamment par Jakob Breum, dont la frappe enroulée a frôlé le poteau, puis par Áron Csongvai, dangereux de la tête sur corner. Mais les Stéphanois ont finalement été punis sur une contre-attaque. Après avoir éliminé Le Cardinal, Ben Brahim a servi Kielt en retrait, permettant à l’attaquant guingampais d’ouvrir le score.

Au retour des vestiaires, Ian Cathro a tenté de relancer son équipe avec trois changements. Une initiative rapidement douchée par Teddy Averlant, auteur d’une superbe frappe lointaine à la 50ᵉ minute.

Malgré de nouveaux ajustements, l’ASSE n’a jamais réussi à inverser la tendance. Joshua Duffus a bien tenté de réduire l’écart de la tête à la 83ᵉ minute, mais Ortola s’est interposé. Deux minutes plus tard, Amadou Samoura a définitivement scellé le sort du match d’un lob magnifique.

Les Verts s’inclinent 3-0 et voient leur belle dynamique prendre fin en Bretagne.

L’inside de Guingamp-ASSE