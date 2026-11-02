La 11e journée de Ligue 2 a pris fin, ce lundi. Giflée à Guingamp (3-0), l’ASSE voit le top 5 se resserrer après les victoires de Nancy et de Reims.

Un très mauvais week-end pour l’ASSE. Samedi, les Verts ont concédé leur deuxième revers de la saison. Giflée à Guingamp (3-0), l’équipe de Ian Cathro a vu son avance sur ses poursuivants largement se réduire. En effet, son dauphin Montpellier s’est imposé à Annecy (0-3), tout comme Pau, qui l’a emporté à Metz (1-3). De quoi ramener les Héraultais à un point, les Béarnais à cinq. Surtout, le top 5 de la Ligue 2 se tient désormais en cinq unités.

Nancy, une vraie menace pour l’ASSE

En effet, les deux dernières rencontres de la 11e journée se déroulait, ce lundi 2 novembre. Au programme, deux belles rencontres, avec notamment un choc entre le Red Star et Nancy, sixième et cinquième avant ce week-end. À Bauer, pour le deuxième match depuis l’ouverture de la nouvelle tribune des ultras, après la défaite face à l’ASSE (0-1), les Audoniens ont vécu une nouvelle soirée difficile.

Déjà battue à Montpellier le week-end dernier (2-1), l’équipe de Damien Perrinelle a enchainé une troisième défaite de suite. Dans un match animé et rythmé, les Nancéiens ont pris l’avantage par Housni (0-1, 21′) avant que Magnin ne ramène le Red Star à hauteur (1-1, 30′). Mais les résidents de Bauer sont dans le dur depuis quelques temps, et après un penalty manqué par Durand (39′), ils ont de nouveau craqué juste avant la pause, Fernandes remettant Nancy devant (1-2, 45’+4).

Un coup dur duquel ne se relèvera pas le Red Star, puni à l’heure de jeu par une frappe sublime de Gelin (1-3, 61′) puis un but de Raheriniaina sur un énorme travail d’Housni (1-4, 86′) et désormais quelque peu décroché du top 5. Tout le contraire de l’ASNL, sur une série de cinq victoires et solide troisième de Ligue 2, à trois points de l’ASSE.

Reims toujours invaincu

Dans l’autre rencontre du soir, Reims et Sochaux ont offert un spectacle moindre, mais les conséquences sont similaires pour les Verts. Seule équipe encore invaincue en Ligue 2, les Rémois ont poursuivi leur bon début de saison face à des Sochaliens à la peine depuis le retour de la trêve internationale. Survoltés dès l’entame, les joueurs de Nicolas Usaï ont fait la différence en cinq minutes grâce à deux buts de Soumano (1-0, 6′) et Fofana (2-0, 11′).

Une différence suffisante pour s’assurer une cinquième victoire cette saison et revenir à quatre points des Verts. Surtout, ces deux résultats ont une incidence au classement puisque les quatre poursuivants de l’ASSE ont gagné, de quoi resserrer les lignes en haut du classement. Sixième, le Red Star marque de son côté réellement le pas, avec trois points de retard sur Pau.