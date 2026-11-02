L’ASSE a lourdement chuté sur la pelouse de Guingamp (3-0). Une deuxième défaite en onze journées qui soulève plusieurs interrogations sur le niveau de jeu des Verts et les choix d’Ian Cathro. Ce lundi, Sainté Night Club revient sur cette désillusion dans son 236e numéro. Au programme : débrief de la rencontre, responsabilités de l’entraîneur, concurrence en Ligue 2 et préparation de la réception de Laval.

Le contraste est saisissant. Quelques jours après l’euphorie de la victoire contre Nantes, l’AS Saint-Étienne a subi un sérieux rappel à l’ordre au Roudourou. Battus 3-0 par Guingamp, les Verts ont affiché des difficultés qui dépassent le simple accident de parcours.

Pour décrypter cette rencontre, Keuhn sera à la présentation de Sainté Night Club n°236, accompagné de Bérenger et Valentin. Quentin assurera l’animation du chat pour permettre aux supporters de participer aux débats.

ASSE : les trois enseignements de la déroute à Guingamp

La première partie de l’émission sera consacrée au débrief de Guingamp-ASSE. Chaque chroniqueur présentera ses trois principaux enseignements avant d’approfondir les points les plus marquants.

Comment expliquer une telle contre-performance après la victoire contre Nantes ? Les Stéphanois se sont-ils vus trop beaux ? Certains signes annonciateurs étaient-ils déjà visibles face au Red Star et aux Canaris, malgré les résultats positifs ?

Les choix de composition seront également au centre des discussions. Ian Cathro avait décidé de repositionner João Ferreira à gauche, de titulariser Kévin Pedro à droite et de réintégrer Sohaib Naïr après sa maladie. Devant, Irvin Cardona avait débuté sur le banc au profit d’autres options offensives.

Les prestations individuelles seront aussi analysées, notamment celles de Mamour Ndiaye, de Csongvai, remplacé dès la pause, et de Zuriko Davitashvili. Avec une question centrale : quelles responsabilités attribuer aux joueurs dans ce naufrage collectif ?

Ian Cathro face à ses responsabilités

Le deuxième grand dossier de la soirée concernera directement Ian Cathro. Avant le déplacement à Guingamp, l’entraîneur stéphanois avait relativisé le fait que les adversaires commencent à mieux connaître les principes de jeu de son équipe.

Mais les dernières prestations interrogent. Face à Dunkerque, au Red Star, à Nantes et désormais à Guingamp, l’ASSE a rencontré des difficultés pour imposer son animation offensive.

Le technicien stéphanois doit-il faire évoluer son approche ? Son système est-il devenu trop prévisible ? Et les explications avancées après la défaite, autour des erreurs individuelles et des circonstances de certaines actions, suffisent-elles à expliquer les difficultés collectives ?

Le coaching sera également passé au crible, entre les choix du onze initial et les trois changements effectués à la mi-temps.

Autant de questions auxquelles Keuhn, Bérenger et Valentin tenteront de répondre dans ce nouveau numéro de Sainté Night Club.

Rendez-vous pour Sainté Night Club n°236, avec vos réactions et vos questions dans le chat animé par Quentin. Pensez à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à la partager pour soutenir l’émission. Retrouvez également Sainté Night Club en podcast sur les plateformes d’écoute, en intégralité ou sous forme d’extraits thématiques.

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