L'ASSE affrontait Strasbourg pour une rencontre comptant pour la 31ème journée de Ligue 1. Les hommes du coach, Eirik Horneland ont été défaits en Alsace sur le score de 3 buts à 1. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

🧤 Gautier Larsonneur (5)

Un match neutre.

Gautier Larsonneur n’est pas directement fautif sur les buts encaissés et a même réalisé plusieurs interventions décisives pour maintenir l'ASSE dans la partie. Une performance correcte sans être étincelante.

🛡️ Léo Pétrot (4)

En difficulté.

Pris de vitesse par son vis-à-vis, Léo Pétrot a souffert sur son côté gauche. En difficulté pour organiser le marquage avec Tardieu, il a souvent semblé perdu face aux ailiers virevoltants du RCSA. Dès que le rythme s’accélère, son manque de mobilité devient criant.

🚨 Mickaël Nadé (4)

Une erreur lourde d'entrée.

Mickaël Nadé a mal lancé son match en étant devancé par Emegha sur l'ouverture du score. Souvent mal placé, incapable de stabiliser la défense, il n’a pas réédité la solide prestation qu’on avait vue contre Lyon la semaine passée.

🧱 Maxime Bernauer (5)

Isolé et dépassé.

Pas foncièrement mauvais, Maxime Bernauer s’est retrouvé souvent esseulé face à l’activité strasbourgeoise. Le manque de communication dans l’axe central a laissé trop de libertés aux attaquants adverses, notamment sur le deuxième but encaissé.

❌ Dennis Appiah (3)

Dépassé sur son côté.

Denis Appiah a subi tout le match, incapable de contenir son adversaire direct. Trop souvent débordé, peu d'apport offensif, il a semblé glisser sur la pelouse à plusieurs reprises. Une prestation insuffisante qui pourrait rouvrir la porte à Yvann Maçon.

🎯 Pierre Ekwah (5)

Actif mais limité.

Toujours propre dans l'orientation du jeu et disponible à la relance, Pierre Ekwah a tenté d’impulser le tempo. Cependant, il a manqué d'impact défensif face à la pression strasbourgeoise. Dommage de ne pas l'avoir vu tenter davantage de frappes de loin.

🧠 Florian Tardieu (5)

Présent mais dépassé.

Florian Tardieu a tenté d’organiser le jeu par son intelligence de passe, mais il a souffert physiquement face à des Strasbourgeois plus rapides et plus explosifs. Précieux par sa lecture du jeu, mais limité lorsque le rythme s’accélère.

🦵 Lucas Stassin (4)

Bien muselé.

Lucas Stassin n’a pas eu d’occasions franches à se mettre sous la dent. Bien contenu par l’axe défensif strasbourgeois, il a tenté de jouer en pivot mais son manque de vitesse l'a empêché de peser. Dommage : il était bien placé sur la première occasion manquée par Cardona.

🐍 Zuriko Davitashvili (6)

Poison constant.

Zuriko Davitashvili a été le joueur offensif le plus dangereux. Percutant, inspiré, il a constamment mené le danger balle au pied et a été récompensé par son but égalisateur. Dommage qu’il ne parvienne pas à enchaîner ce type de performances à chaque match.

🎯 Irvin Cardona (3)

Trop de maladresses.

Irvin Cardona traverse une période difficile. Malgré plusieurs occasions, son manque de réalisme est criant : énorme raté face au but vide en début de match, frappe trop molle à six mètres, et une treprise sur la barre... Sa lucidité devant le but fait cruellement défaut.

⭐ Le joueur du match : Aïmen Moueffek (6)

Le moteur des Verts.

Toujours orienté vers l'avant, technique, rapide et intelligent dans ses courses, Aïmen Moueffek a encore été précieux. Il est à l'origine de la première grosse occasion et a été l’accélérateur du milieu de terrain. Un rôle de box-to-box indispensable pour les dernières échéances.

👔 L’entraîneur : Eirik Horneland (5)

Entre regrets et lucidité.

Privé de nombreuses options, Horneland n'avait pas grand choix dans sa composition. On peut lui reprocher d’avoir maintenu Appiah titulaire malgré ses difficultés, mais il a assumé après-match la prestation insuffisante de ses troupes, évoquant un manque de vitesse, tant technique que physique. Les Verts devront vite se remettre au travail pour éviter de gâcher la dynamique initiée contre Lyon, surtout avec un match périlleux face à Monaco qui s’annonce déjà décisif.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE.