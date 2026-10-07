Apparu lors du récent match amical des Verts face au FC Sion, David Bondoma commence à faire parler de lui dans le Forez. Arrivé en provenance du Cameroun, le jeune milieu de terrain de 17 ans poursuit son acclimatation au sein du centre de formation de l’ASSE avec de solides ambitions pour l’avenir.

Dans un contexte de trêve internationale propice aux essais, la récente opposition face aux Suisses du FC Sion aura permis de découvrir de nouveaux visages. Parmi eux, David Yannick Bondoma a disputé ses premières minutes sous le maillot stéphanois. Un cap important pour le jeune international camerounais, freiné durant de longs mois par un pépin physique.

Un parcours mouvementé et un profil polyvalent, une aubaine pour l’ASSE ?

Formé à l’Oyili FC, un centre reconnu au Cameroun, Bondoma a d’abord failli poser ses valises sur la Côte d’Azur. « Il avait réussi ses essais à Nice, puis il est parti à Saint-Étienne parce qu’il n’y avait pas d’accord convenable entre son agent et le club. Le petit étant mineur, il ne pouvait pas signer de contrat pro », explique Ateba Adzaba Joseph, responsable de la formation à l’Oyili FC, auprès d’Africafoot. Les dirigeants stéphanois ont alors saisi l’opportunité pour lui proposer un protocole de stage professionnel, alternant des séjours de trois à six mois dans le Forez en attendant sa majorité.

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Au-delà de son parcours administratif, le jeune Camerounais présente un profil moderne et polyvalent particulièrement intéressant pour l’entrejeu de l’ASSE. « C’est un joueur qui couvre beaucoup d’espace. Il aime avoir le ballon au pied, car sa première qualité, c’est sa technique et son envie incessante d’organiser le jeu. Il peut évoluer en 6, 8 et 10 », détaille son formateur.

La filière camerounaise se développe à l’Étrat

Après des débuts prometteurs malgré huit mois sans compétition, David Bondoma a rapidement été rejoint dans la Loire par un autre produit de l’Oyili FC : André Zibi, venu quant à lui renforcer la réserve de l’ASSE. Un signal fort pour la formation forézienne, qui confirme sa volonté d’attirer et de couver de jeunes talents à fort potentiel avant de concrétiser leur signature professionnelle dès leurs 18 ans.