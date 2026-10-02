L’ASSE n’a pas fait dans le détail face au FC Sion. Malgré l’ouverture du score suisse, les Verts ont largement remporté leur match amical (5-1) ce vendredi matin à L’Étrat. Jakob Breum et Thierno Ballo ont chacun inscrit un doublé, tandis que João Ferreira a également trouvé le chemin des filets. À huit jours de la réception de Rodez, les Stéphanois ont fait le plein de confiance. Retrouvez les cinq buts de la rencontre en vidéo.

Privé de nombreux internationaux, Ian Cathro a profité de cette opposition pour effectuer une large revue d’effectif. Plusieurs jeunes ont débuté la rencontre, à l’image de Tom Teillol, Gueye et Elyes Dhaoui. Martin Paalberg était également titularisé en attaque aux côtés de Joshua Duffus.

Malgré ce onze remanié, l’ASSE a rapidement imposé son rythme. Seule ombre au tableau : une entame sanctionnée par l’ouverture du score de Berdayes dès la 10e minute.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Breum et Ballo lancent le festival de l’ASSE

La réaction stéphanoise ne s’est pas fait attendre. Deux minutes seulement après le but suisse, Thierno Ballo déborde sur le côté droit et trouve Jakob Breum, qui égalise de près (12e).

L’ASSE prend ensuite totalement le contrôle de la rencontre. Sur un corner mal négocié par la défense de Sion, Ballo profite du cafouillage pour donner l’avantage aux Verts (19e).

Très actif dans cette première période, Breum ne tarde pas à frapper une deuxième fois. Sur une tentative de Martin Paalberg à l’entrée de la surface, le Danois dévie intelligemment le ballon et trompe le gardien suisse (23e). Trois buts inscrits en seulement onze minutes permettent alors à Saint-Étienne de prendre le large.

João Ferreira vient compléter le festival avant la pause. Très offensif depuis le coup d’envoi, le Portugais est lancé par Ballo et ajuste Ruberto d’un plat du pied dans le petit filet opposé (40e). L’ASSE rejoint les vestiaires avec un avantage conséquent : 4-1.

ASSE – Sion : les Verts déroulent, Breum frappe fort, le résumé

Les cinq buts des Verts en vidéo

Les Stéphanois ont donc livré une première période particulièrement prolifique. Quatre réalisations en moins d’une demi-heure qui ont rapidement fait oublier l’ouverture du score adverse.

Retrouvez les buts inscrits par les Verts face au FC Sion :