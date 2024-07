L’ASSE a livré ses nouveaux maillots en début juillet. L’occasion pour Hummel de présenter sa nouvelle et troisième gamme à destination de l’AS Saint-Etienne et ses supporters.

La nouvelle gamme de l’ASSE

L’ASSE et Hummel ont présenté les nouveaux équipements pour la saison à venir. Toujours très attendus, les maillots ont fait des heureux et des déçus. Quoi qu’il en soit, on s’est bousculé pour obtenir dès le lancement la nouvelle tunique qu’affichera l’ASSE en Ligue 1. « Les chiffres de ventes de cette journée de lancement équivalent au double de ceux de 2022 (première année avec hummel), et sont cinq fois supérieurs à ceux de l’année dernière. »

Une tunique blanche à la loupe

L’ASSE a souhaité expliquer la genèse du maillot blanc des Verts :

« Un symbole d’appartenance fort

Parce qu’elles restent un élément fort de la ville de Saint-Étienne, ces armoiries sont utilisées en motif répété sur le nouveau maillot extérieur par un procédé appelé « embossage » qui consiste à créer des formes en relief.

Composées de deux palmes symbolisant le martyr de Saint-Étienne, premier martyr chrétien célébré le 26 décembre, d’une couronne royale et de trois croix en lien avec la chrétienté – leur nombre rappelant la Trinité- les armoiries sont un des symboles de fierté pour les Stéphanois, rappelant l’histoire riche et variée de leur ville.

Par ailleurs, le col semi-hexagonal du maillot, ses flancs et les chevrons hummel présents sur les épaules rappelleront bien une chose : nous sommes les Verts !

Une conception avec des matériaux écologiques et performants

Fidèle à notre engagement en faveur de l’environnement, ce nouveau maillot extérieur est aussi fabriqué par la marque aux chevrons en utilisant la technologie spéciale ECO8. Ainsi, chaque maillot est conçu à partir d’un polyester très performant produit à partir de huit bouteilles en plastique recyclées. »

On a hâte de le voir sur les pelouses de Ligue 1 ! Pour l’acheter c’est ici.