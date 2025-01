Alors que l'ASSE affiche un visage bien plus séduisant ces dernières semaines, les dirigeants stéphanois s'activent en coulisse pour préparer le mercato. Il reste trois semaines pour ajuster un effectif largement perfectible. Un nouveau nom s'ébruite cette semaine.

Pas simple de trier le vrai du faux dans ces périodes où les spéculations vont bon train. Pour autant, plusieurs certitudes émergent. Comme révélé par Mohamed Toubache, l'ASSE tente de finaliser au plus vite le retour d'Irvin Cardona. Le joueur, qui a réalisé six mois réussis dans le Forez, souhaite rentrer à la maison. Un prêt avec option d'achat serait actuellement à l'étude afin qu'il revienne et s'installe sur la durée. Les Verts aimeraient disposer de son apport pour la réception du FC Nantes à en croire l'Equipe.

Cardona is back ?

Interrogé sur le sujet après la défaite au Parc des Princes, Eirik Horneland a évité de confirmer l'information : « Il y aura certainement des ajustements sur ce mercato. Je me concentre sur les joueurs que j’ai à ma disposition. C’était donc une longue réponse qui ne vous répond pas (rires) ».

Mais un autre nom a également émergé lors de cette conférence de presse. Le coach norvégien a été questionné sur le jeune Sadibou Sané (20 ans).

Sadibou Sané, nouveau défenseur de l'ASSE ?

Ce jeune défenseur central sénégalais s’est rapidement fait remarquer par sa précocité, débutant en Ligue 1 avec le FC Metz face à Clermont le 3 septembre 2023. Avec 16 apparitions, il a déjà lancé sa carrière et s’affirme comme l’une des révélations de l’année 2024 en Lorraine.

Aligné face à l'ASSE lors de la double confrontation en barrages, il a accompagné le FC Metz en Ligue 2 où il confirme ses belles dispositions. Sané est estimé à seulement 1,5 million d’euros et reste sous contrat avec les Grenats jusqu’en 2028, preuve de la confiance de ses dirigeants.

Hier soir, Horneland n’a pas souhaité commenter cette information. Cependant, le média sénégalais Match 360 affirme : « L’AS Saint-Étienne (Ligue 1) a affiché son intérêt pour le défenseur central sénégalais du FC Metz, Sadibou Sané. L’ASSE, en quête d’un renfort pour ce mercato d’hiver, compte s’offrir le joueur de 20 ans. Actuellement, les discussions sont en stand-by puisque le club messin espère garder son joueur sous contrat jusqu’en 2028, malgré les sollicitations. »

Affaire à suivre...

Sadibou Sané