Hier, l'ASSE s'est déplacée en terres parisiennes pour y affronter les joueurs de Luis Enrique. Une défaite 2-1 qui a laissé entrevoir du positif. Comme chaque semaine, la rédaction de Peuple Vert a établi les tops et flops de cette rencontre.

Eirik Horneland voulait imposer sa patte au PSG. Le nouvel entraineur stéphanois a des intentions de jeu très claires et cela se voit dès les premières minutes de la rencontre.

Une première intéressante

Les Verts commencent le match très sérieusement. Dès la première minute de jeu, Zuriko Davitashvili se met en évidence. Le géorgien frappe mais Donnarumma détourne en corner. Quelques instants plus tard, l’ancien joueur de Bordeaux est encore en action et est très proche de marquer. Mais la passe de Stassin qui lui était destinée est trop timide.

Les Parisiens sont bousculés, mais vont réagir. Mayulu force Larsonneur à un premier arrêt. Le portier des Verts ne pourra ensuite rien faire face à Ousmane Dembélé avant le quart d’heure de jeu. L’international français déboule sur son côté droit et frappe en force. 1-0 pour Paris. Achraf Hakimi qu’on avait peu vu jusque-là centre, mais le ballon est détourné par une main involontaire de Léo Pétrot. Penalty après visionnage de la VAR. Dembélé s’en charge. 2-0. Bradley Barcola pense marquer, mais la vidéo annule son but, après une faute sur Bouchouari. 2-0 à la mi-temps.

Les Verts (presque) récompensés

Si en première période l’ASSE n’a pas su trouver le chemin des filets, elle va en revanche le trouver en deuxième période. Sur un contre, Davitashvili subit une faute. Coup franc à 25 mètres des buts. Davitashvili à la baguette. 2-1. L’attaquant des Verts relance le match d’un superbe coup de pied arrêté. Le PSG n’inscrira jamais de troisième but. Et les Stéphanois, eux, n'auront pas l'occasion de revenir. Score final : 2-1 ! Voici les tops et les flops de la rencontre.

Les tops de l'ASSE

Le trio Ekwah-Bouchouari-Mouton

Eirik Horneland peut compter sur ses 3 hommes forts au milieu de terrain. Au cœur du jeu de l’ASSE, ils ont rendu une copie très correcte ce dimanche. À la récupération comme à la projection, ils ont globalement fait les bons choix et ont permis aux siens de résister à Paris le plus longtemps possible.

Les ambitions de jeu au Parc des Princes

Les Verts ont démarré très fort la rencontre en montrant des intentions de jeu très claires. Loin d’être timide, l'ASSE a gêné les hommes de Luis Enrique. Offensifs et avec l’envie de bien faire, les hommes d’Horneland ont fait honneur au peuple vert. Un contenu forcément positif qui laisse entrevoir de belles choses pour le futur.

Les flops

Mathieu Cafaro

Aligné sur le flanc droit de l’attaque stéphanoise, Cafaro a eu beaucoup de mal à se montrer dangereux. Il faut dire qu’il est tombé sur un Nuno Mendes très solide dans son couloir gauche. C’est sans doute pour cela que le numéro 18 stéphanois a laissé sa place à la mi-temps au profit de Boakye.

Les suspensions de Bouchouari et Mouton

Après avoir écopé chacun d’un carton jaune en seconde mi-temps, les deux hommes seront suspendus pour le déplacement à Auxerre le 24 janvier prochain. Une mauvaise nouvelle pour le club du Forez au vu du niveau affiché par ces derniers, et de l’importance qu’ils ont dans le jeu des Verts.

Un manque de solutions offensives sur le banc

L’ASSE n’est pas épargnée par les blessures, notamment dans le secteur offensif : Wadji et Old manquent à l’appel. Sans oublier la suspension de Sissoko qui devrait faire son retour pour la venue de Rennes le 9 février prochain. Alors, face à ses absences, l’attaque stéphanoise est très affaiblie. Et peu de solutions s’offrent à Horneland sur le banc dans ce secteur pour espérer inverser la tendance d’un match. Mais bonne nouvelle, nous sommes en pleine période de mercato…

Quentin Verchère