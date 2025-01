À l'issue de la rencontre entre le PSG et l'ASSE (2-1) ce dimanche soir, les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de DAZN. Extraits.

Ousmane Dembélé (Joueur du PSG) : "En deuxième période, on ne s'est pas facilité la tâche en fin de match. Ils ont poussé, joué leur jeu, et ne sont pas venus ici pour défendre. On a eu beaucoup d'espaces, je pense qu'on aurait pu marquer deux ou trois buts de plus. C'est comme ça, mais on est content de repartir avec les trois points.

Un nouveau Dembélé ? Non, ce n'est pas nouveau du tout. J'ai toujours été comme ça. Maintenant que ça rentre, tant mieux. On va essayer de continuer sur cette lancée."

Dembélé (PSG) : "On aurait pu marquer deux ou trois buts de plus"

Lee Kang-in (Joueur du PSG) : "Ce relâchement systématique ? En face il y avait une bonne équipe, on a gagné 2-1. On peut toujours mieux faire, mais l’équipe est restée solide défensivement, et on est très contents de cette victoire. Pour la suite de la saison ? Comme le dit le coach, il faut continuer à progresser, aussi bien défensivement qu’offensivement, notamment dans la finition. L’essentiel, c’est d’être forts, décisifs et d’avoir tout le monde disponible. Cette victoire à domicile pour débuter l’année est très importante, et j’espère que nous allons continuer sur cette lancée."

Appiah (ASSE) : "Ce qu'on a montré reste encourageant"

Dennis Appiah (Joueur de l'ASSE) : "Forcément, il y a toujours un peu de regret. Après, c'est difficile ici. Je pense qu'on a montré un beau visage. On est venu avec nos principes, en essayant de confisquer un peu le ballon. Par moments, on a réussi à le garder et à jouer, même si c'était compliqué, face à une équipe qui presse bien et qui a de la qualité.

Il y a eu de bonnes séquences, et d'autres plus difficiles, mais je pense qu'on a su rester dans le match. Même à 2-0, on n'a pas lâché. On a réussi à marquer et à tenter jusqu'à la fin. Forcément, gagner ici est compliqué, mais ce qu'on a montré reste encourageant."