L'ASSE s'est inclinée 2-1 au parc des princes ce dimanche. Voici le but de Zuriko Davitashvili contre le PSG en vidéo.

Les Verts entament la rencontre avec détermination et audace. Dès la première minute, Davitashvili se met en évidence avec une frappe que Donnarumma détourne en corner. Sur l’action suivante, il est à deux doigts d’ouvrir le score, mais son tir, sur un service un peu timide de Stassin, est bloqué par un tacle décisif de Beraldo.

Paris finit par réagir et montre les dents. Mayulu sollicite Larsonneur, qui réalise un premier arrêt important. Malheureusement, sur l’action suivante, Dembélé fait parler son talent : il pénètre dans la surface et envoie une frappe puissante pour donner l’avantage au PSG. Quelques minutes plus tard, Hakimi centre et le ballon heurte involontairement la main de Léo Pétrot. Après consultation de la VAR, un penalty est accordé, que Dembélé transforme, portant le score à 2-0.

Bradley Barcola pense inscrire un troisième but pour Paris, mais la VAR annule l’action pour une faute sur Bouchouari. Malgré le score de 2-0 à la pause, les Stéphanois n’ont pas démérité, comme le prouve cette frappe de Stassin en fin de mi-temps, bien captée par Donnarumma. Ce résultat à mi-parcours ne reflète pas les intentions prometteuses des Verts.

L'inspiration de Davitashvili (ASSE)

Les Verts restent vigilants, cherchant l’opportunité de relancer la rencontre tout en veillant à ne pas concéder un troisième but qui scellerait le sort du match. Plus regroupés sur le terrain, ils se montrent solides défensivement. Sur un contre bien mené, Davitashvili est crocheté, offrant un coup franc à 25 mètres des buts. Il s’élance avec détermination... et trouve le chemin des filets ! 2-1, les Stéphanois reviennent dans la partie.

Malgré une baisse physique visible, les Verts continuent d’espérer égaliser, multipliant les efforts pour arracher un point. De son côté, le PSG, malgré sa domination et sa générosité dans le jeu, ne parvient pas à inscrire un troisième but pour se mettre à l’abri. Les Stéphanois, courageux et volontaires jusqu’au bout, n’auront cependant pas l’opportunité d’égaliser.

Le score final reste à 2-1 en faveur des Parisiens, mais les Verts quittent le Parc des Princes avec des motifs d’espoir et une prestation honorable.