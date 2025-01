L'ASSE affrontait le PSG pour cette rencontre de gala jouée pour le compte de la 17ᵉ journée de Ligue 1. Les hommes du coach, Eirik Horneland, ont été défaits sur la pelouse du champion de France en titre. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (6)

Larsonneur s’est montré relativement solide face aux champions de France en titre, retardant l’échéance à plusieurs reprises. Il ne pouvait rien sur le second but parisien, inscrit sur penalty. En revanche, même si la frappe de Dembélé est soudaine et sèche, on peut regretter son placement sur l’ouverture du score, qui l’empêche d’intervenir efficacement au premier poteau.

Léo Pétrot (4)

Comme chaque semaine, Pétrot a fait avec ses moyens, mais il était face à une adversité de très haut niveau. Hakimi et Dembélé lui ont fait vivre un calvaire. Finalement, c’est sur un coup du sort, une main involontaire dans la surface, qu’il concède le penalty du break parisien. Il a tenté d’être appliqué, mais l’opposition était trop forte pour lui.

Dylan Batubinsika (5)

Moins en vue que son compère Mickaël Nadé, Batubinsika n’a cependant pas démérité face aux Parisiens. On attend tout de même qu’il monte en puissance pour atteindre le niveau affiché par son partenaire de l’axe gauche.

Dennis Appiah (5)

Appiah a tenté d’apporter offensivement tout en contenant Barcola, qui l’a mis en difficulté grâce à sa vitesse. Souvent débordé, il a néanmoins tenu bon, et son vis-à-vis est sorti sans avoir marqué.

Pierre Ekwah (6)

Prestation très sérieuse et précieuse pour Ekwah, qui s’est imposé comme une véritable plaque tournante du jeu stéphanois. Il a tenu son rôle de sentinelle avec rigueur et s’est montré précieux à la récupération. Sous les ordres d’Eirik Horneland, il semble plus dynamique et véloce qu’auparavant.

Louis Mouton (5)

Match sérieux pour Mouton, qui a tenté d’apporter offensivement et de combiner avec Bouchouari. Très précieux au milieu, il ne ménage pas ses efforts. La confiance de son entraîneur semble lui faire du bien et lui permettre de monter en puissance.

Benjamin Bouchouari (6)

Bouchouari a ses défauts, notamment quelques pertes de balle dans des zones dangereuses, mais ses qualités prennent le dessus. Sa conduite de balle, sa protection du ballon et sa capacité à ouvrir le jeu sont de véritables atouts. Malheureusement, son carton jaune le privera du déplacement à Auxerre, un coup dur pour les Verts.

Mathieu Cafaro (4)

Match très discret pour Cafaro, qui n’a jamais réellement pesé sur la rencontre. Son entraîneur ne s’y est pas trompé et l’a remplacé à la mi-temps par Augustin Boakye.

Augustin Boakye (5)

Entré après la pause, Boakye a tenté d’utiliser sa vitesse face à la défense parisienne. S’il n’a pas réussi à prendre à défaut les joueurs de Luis Enrique, il a essayé de combiner dans l’axe et sur son côté pour déstabiliser une défense parfois prenable.

Zuriko Davitashvili (6)

De retour après une maladie, Davitashvili a montré de bonnes choses et s’est créé plusieurs occasions. S’il avait été servi plus rapidement par Lucas Stassin en début de match, il aurait pu ouvrir le score. En seconde période, il a entretenu l’espoir des Verts grâce à une superbe frappe sur coup franc, bien aidé par un placement approximatif du mur parisien.

Lucas Stassin (4)

Esseulé en pointe et chargé de couper les relances adverses, Stassin n’a pas eu l’occasion de briller, hormis sur une frappe facilement captée par Donnarumma en première période. Son travail défensif reste précieux, mais on attend plus de lui, notamment contre des adversaires plus abordables.

Le joueur du match :

Mickaël Nadé (7)

Encore une prestation XXL pour Nadé, malgré une opposition de très haut niveau. Longtemps jugé lent et emprunté à ses débuts, il prouve aujourd’hui qu’il est un défenseur rugueux et combatif. Impérial dans ses interventions, il a permis à l'ASSE de ne pas sombrer défensivement. Il est notre homme du match.

L’entraîneur :

Eirik Horneland (6)

Horneland a fait des choix logiques, même si la titularisation de Cafaro a pu surprendre. Le coach norvégien voulait ménager Boakye et l’a fait entrer en seconde période pour apporter de la fraîcheur. Si les Verts ont perdu, ils ont montré un état d’esprit remarquable et une volonté d’aller de l’avant face à une équipe parisienne peu habituée à subir. Une prestation encourageante qui peut leur permettre de voyager avec ambition en Ligue 1.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE.