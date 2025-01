L'ASSE s'est inclinée avec les honneurs au parc des Princes hier (2-1). À l'issue de la rencontre, Smail Bouabdellah a debriefé en compagnie de Jérémie Menez et Bafétimbi Gomis sur DAZN. Voici leurs mots.

Sur le but de Davitashvili

Jérémy Ménez : « Je pense que Donnarumma a mal placé son mur. Sur un coup franc comme ça, il doit la mettre au-dessus du mur. Je pense que le mur est mal positionné pour fermer l’angle où passe le ballon. »

Bafé Gomis : « Il est mal placé. S’il sait que le mur est comme ça, il doit faire un pas d’ajustement. Si un but arrive, il doit être dans la pleine lucarne, mais un ballon qui passe comme ça, c’est une erreur du gardien. »

Walid Acherchour : « C’est une pièce de plus sur la saison de Donnarumma. Je ne l’ai pas trouvé très rassurant sur le peu de choses qu’il a eu à faire. Cela va être une question fil rouge toute l’année entre Safonov et Donnarumma. »

Sur la prestation de l'ASSE au Parc

Ménez : « C’est très encourageant. Un match comme ça avant Noël, ils l’auraient perdu 3 ou 4-0. Ce soir, on voit que l’état d’esprit a changé. L’entraîneur a changé ça. Ils n’ont pas lâché et ont même réussi à marquer le 2-1. C’est encourageant pour la suite. »

Gomis : « Moi, je pense que vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Vous avez gagné la deuxième période (1-0). Il faut s’appuyer sur ça parce que vous êtes la pire équipe à l’extérieur et j’ai vu un renouveau. Je ne sais pas quels mots il a employés ou quels ingrédients il a mis, mais en deuxième mi-temps, si vous jouez comme ça, Auxerre aura du souci à se faire. »

Sur Eirik Horneland

Ménez : « Ça fait du bien, il a toujours le sourire et il ramène beaucoup de positif. On l’a vu à l’échauffement avec ses joueurs, il est avec eux, il est tout le temps avec eux. Aussi, pendant le match. Dans la situation actuelle, c’est bien, il faut qu’il continue comme ça. »

Gomis : « Il a créé l’électrochoc qu’on attendait du côté de Saint-Étienne. Il a amené toute la famille, tout le peuple vert avec lui. On sent le public en communion avec les joueurs. On voit des joueurs qui croient en le projet de l’entraîneur. Pour moi, il sera le prochain Christophe Galtier de l’ASSE. »