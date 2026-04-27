ASSE : Après la gifle reçue face à Troyes (0-3) samedi soir, il n'y a pas de temps à perdre. Les Verts reprennent le travail dès ce lundi, avec en ligne de mire un déplacement capital à Rodez samedi soir (20h) pour la 33e journée de Ligue 2. Une finale que Philippe Montanier et ses joueurs devront aborder avec la tête froide et la rage de vaincre. Voici le programme complet de la semaine.

La gifle est encore fraîche. 0-3 à domicile face à Troyes samedi soir, Le Mans qui passe devant au classement, et une montée directe qui ne tient plus qu'à un fil. Mais il reste deux journées, six points à prendre, et un groupe qui n'a pas dit son dernier mot. Dès ce samedi à 20h, les hommes de Philippe Montanier se déplacent à Rodez pour une véritable finale. Paul-Lignon sera à guichets fermés, l'ambiance sera électrique, et Santini a prévenu : son équipe, invaincue depuis 18 matchs, viendra gagner. Les Verts aussi. C'est ça, la beauté du foot en fin de saison — tout le monde a quelque chose à prouver. Du côté des féminines, Yannick Chandioux prépare la dernière journée et la réception de Fleury le 6 mai. Le Centre de formation, lui, jouera un double choc contre le Gazelec Ajaccio ce dimanche. Une semaine chargée, intense, décisive. Voici le programme complet.

Programme de l'ASSE

Lundi 27 avril

Entraînement des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (16h)

Mardi 28 avril

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Mercredi 29 avril

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Jeudi 30 avril

Entraînement des pros masculins ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h)

Conférence de presse avant #RAFASSE

Vendredi 1er mai

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Samedi 2 mai

Entraînement des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Ligue 2 BKT (Journée 33) : Rodez - ASSE au stade Paul-Lignon (20h)

Dimanche 3 mai

Soins et entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

U19 National (Journée 25) : ASSE - Gazelec Ajaccio, terrain Georges Bereta (15h)

U17 National (Journée 25) : Gazelec Ajaccio - ASSE, stade Ange Casanovia (15h)

Source : ASSE.fr