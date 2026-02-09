Une semaine chargée attend les Verts et les Vertes, aussi bien sur les terrains que dans les coulisses. Le programme d’activités de l’AS Saint-Étienne (ASSE) du lundi 9 au dimanche 15 février mêle entraînements à huis clos et ouverts au public, rendez-vous médiatiques, matches décisifs et animations pour les supporters. De quoi rythmer la vie du club et resserrer le lien entre l’équipe et son public. C’est aussi l’occasion de préparer sereinement les prochaines échéances sportives, notamment le déplacement à Guingamp pour les hommes de Montanier.

Chaque jour apporte son lot d’événements à ne pas manquer : photos exclusives sur ASSE.fr, nouvelles immersions Inside sur ASSE.TV, ou encore visites guidées du mythique stade Geoffroy-Guichard et de son musée. Les supporters auront même plusieurs occasions de voir leurs joueuses et joueurs s’entraîner en direct.

Le calendrier s’intensifie en fin de semaine, avec un samedi sous le signe de la compétition : les pros affronteront Guingamp en Ligue 2, tandis que la réserve défiera Auxerre en N3. Dimanche, place aux jeunes avec les U19 et U17 en action. Une semaine rythmée, riche en actualité verte, à suivre au jour le jour.

La semaine de l'ASSE

Lundi 9 février

Soins et repos

Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 10 février

Entraînement des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Mercredi 11 février

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Jeudi 12 février

Entraînement des pros masculin ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h) et des pros féminines à huis clos

Conférence de presse avant #EAGASSE (Ligue 2 BKT)

Vendredi 13 février

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Samedi 14 février

National 3 (Journée 16) : Auxerre - ASSE au stade de l'Abbé-Deschamps A3 (17h)

Ligue 2 BKT (Journée 22) : Guingamp - ASSE au stade de Roudourou (20h)

Dimanche 15 février

Entraînement des pros à huis clos

U19 National (Journée 18) : ASSE - Monaco au stade Aimé-Jacquet (12h30)

U17 National (Journée 18) : Cavigal Nice - ASSE au stade Bob-Rémond (13h)

