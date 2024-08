L’ASSE a prêté Darling Bladi à Bourg-en-Bresse Péronnas en début de mercato. La volonté était de le faire évoluer à un niveau entre la Ligue 1 et le National 3, où il jouait la saison dernière sous les ordres de Razik Nedder. L’idée était aussi de prêter plusieurs autres jeunes joueurs, mais les choses tardent à se décanter. De son côté, Bladi se montre en tout cas à son avantage.

À l’origine du seul but de son équipe

La semaine dernière, après une préparation complète sous ses nouvelles couleurs, Darling Bladi débutait sa saison face au Dijon FCO. Le promu Bourg-Péronnas s’était imposé 0-1 au terme d’un match très fermé, avec le joueur prêté par l’ASSE titulaire au coup d’envoi. Face à Boulogne samedi, en clôture de la deuxième journée de National 1, David Le Frapper a de nouveau fait le choix d’aligner Bladi sur le flan gauche de son 3-5-2 .

Après avoir mis quelques instants avant d’entrer dans son match, le piston gauche de 20 ans s’est montré à son avantage offensivement. Dans une rencontre qui s’est petit à petit ouverte, il a animé son couloir et tenté d’apporter du danger. A la 34ème minute, il a par exemple tenté sa chance du droit après une longue course. Son tir passera à côté.

Au retour des vestiaires, servi dans la profondeur, Bladi pense livrer un très bon centre pour son coéquipier Labissière. Mais c’est finalement le défenseur de Boulogne, Elhadj Dabo, qui coupe au premier poteau et marque contre son camp (1-0). L’USBCO va ensuite pousser pour recoller au score et y parviendra en fin de match, par l’intermédiaire de Théo Epailly (1-1). Après deux journées, Bourg-Péronnas compte donc quatre points au classement. Le FBBP01 pointe à la première place du championnat, à égalité avec son adversaire de la J2, Nancy mais aussi Versailles. Rendez-vous vendredi prochain contre Châteauroux pour Bladi et les siens.