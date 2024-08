Priorité du mercato stéphanois depuis deux mois, l’ASSE recherche toujours un milieu défensif et un attaquant pour venir apporter de l’épaisseur à un effectif en manque de garanties sportives. Abdul Samed (Lens) et Mohamed Bamba (Lorient) sont dans les petits papiers stéphanois.

Ce dimanche, l’Equipe publiait un papier dans lequel plusieurs noms étaient évoqués. Des joueurs plus ou moins désirés par le board stéphanois.

Abdul Samed, une vraie option pour l’ASSE

Le Racing Club de Lens a proposé ses deux milieux de terrains devenus indésirables. Salis Abdul Samed (24 ans) et Stijn Spierings (28 ans). Les dirigeants lensois ont proposé ces joueurs à de nombreux clubs. En Ligue 1 et à l’étranger. L’ASSE n’a pas fermé la porte. Après une première saison séduisante, Abdul Samed a rencontré des difficulté pour confirmer les espoirs placés en lui. Le joueur sort d’une saison où ses chiffres s’avèrent très insuffisant. De quoi effrayer Huss Fahmly et Jaeson Rosenfeld ? Par ailleurs, disposant d’un salaire de 120.000 € brut mensuel, Lens devra prendre en charge une partie de son salaire pour convaincre les Verts de trouver un accord. Évoqué à Brest et Nantes, il semble que les clubs se retirer tour à tour du dossier. De quoi placer l’ASSE dans une situation idéale pour négocier ?

Si le lensois n’est pas au meilleur de sa forme, il dispose d’une solide expérience avec 91 apparitions en Ligue 1 et 6 en Ligue des Champions. À 24 ans, il pourrait apporter ses qualités physiques à un entrejeu stéphanois encore tendre pour les joutes de l’élite. Reste à savoir l’état de forme du joueur qui s’entraîne en dehors du groupe depuis plusieurs semaines à Lens. Quant à Stijn Spierings, le profil du Néerlandais correspond moins aux besoins des stéphanois.

De notre côté, on nous indique que d’autres pistes sont étudiés. En France et à l’étrangers. Pour rappel, le polonais Jakub Piotrowski est surveillé de près par l’ASSE. Très courtisé, Ludogorets espère en tirer le maximum. Trop pour les Verts ?

Priorité des priorités, l’ASSE recherche un buteur. Les Verts ont longtemps espéré la signature de Thierno Barry. Confrontée aux enchères, l’ASSE s’est finalement fait doubler par Villareal. Plusieurs autres joueurs avaient été identifiés par le board stéphanois. Mohamed Bamba en fait partie depuis le début de l’été. Sans que l’ASSE passe à l’attaque. Le buteur du FC Lorient se trouve dans une situation complexe.

Recruté par les Merlus en janvier 2024, il débarque d’Autriche contre un chèque de 5 millions d’euros. Passé par l’Israël, il se révèle aux côtés d’un certain Augustine Boakye sous les couleurs de Wolfsberger. De quoi être repéré par Lorient qui n’hésite pas à investir. Un choix payant puisque l’ivoirien inscrira 8 buts en 16 apparitions. Solide, rapide, buteur, il dispose d’un profil complet qui attire forcément.

Getafe a rapidement coché son nom. Depuis plusieurs semaines, le club espagnol tente de convaincre Loïc Ferry. Selon plusieurs sources, Getafe aurait formulé des offres de prêt payant avec option d’achat avoisinant les 12 millions d’euros. Cette semaine, les médias espagnols évoquent même un accord proche. Pour autant, rien de fait. Getafe a même déjà assuré ses arrière en essayant de boucler l’arrivée de l’attaquant turc du Stade Rennais Bertug Yildirim.

Crystal Palace se serait également penché sur le joueur. Sans pour autant dégainer jusqu’à présent. Mohamed Bamba devrait bien changer de club et quitter la Bretagne cette semaine. Mais comme l’indique l’Equipe, les Verts partent de loin. Reste à savoir si les nouveaux dirigeants seront prêts à poser une somme avoisinant les 10 millions d’euros. Lorient prioriserait un transfert sec. Une fenêtre que l’ASSE pourrait prendre pour rattraper son retard. À suivre de près !