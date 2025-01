Chaque semaine, retrouvez votre émission Sainté Night Club, votre rendez-vous du lundi soir dédié aux supporters des Verts ! Pendant une heure, nous revenons sur l'actualité de l’ASSE. Ce samedi, l'ASSE se déplaçait à Paris, le second match sous Eirik Horneland. L’émission est disponible gratuitement sur YouTube et Twitch. En direct ou en replay, rejoignez-nous nombreux, et n’oubliez pas de vous abonner !

Dans ce second match de l'année 2025, les supporters stéphanois étaient très curieux d'assister au premier grand test du nouveau coach : Eirik Horneland. Il n'a fallu que quelques minutes aux supporters sur place et aux téléspectateurs pour comprendre que le visage affiché face à Reims n'avait rien d'un one-shot. Grâce à un jeu agressif, intense, les Verts se créent un nombre d'occasions franches bien au-dessus de leur moyenne habituelle. Malheureusement, le PSG assomme les Verts en inscrivant deux buts coup sur coup.

Le second acte voit l'ASSE gommer son inefficacité. Davitashvili inscrit son sixième but de la saison mais l'ASSE ne parvient pas à égaliser. Prochain rendez-vous crucial dimanche face à Nantes !

À noter cette année : le retour du quiz au profit des associations. Comme la saison dernière, les chroniqueurs joueront pour une association, et les gains issus des vues sur les différentes plateformes seront reversés à l'association choisie par le chroniqueur victorieux.

Programme Sainté Night Club - ASSE

Plateau

Présentation : Keuhn

Chroniqueurs : Joss Randall - Julien Cazarre

Chat : Gabriel

Mercato : Clem

DEBRIEF : L'ASSE, la tête haute ! (30’)

- Flash : L’ASSE joue au foot ! Le match en 1 mot

- Un 11 dans la continuité

- Une défaite mais de l’espoir et de la fierté ?

- Des lacunes encore évidentes : finition et latéraux.

- Vos tops. Vos flops côté stéphanois

La course au maintien (15’)

- Le match de la mort face à Nantes !

- Montpellier et Le Havre sont-ils condamnés ?

Mercato by Clem (10’)

- Des départs attendus (Briançon, Tardieu)

- Cardona de retour. Est-ce qu’on sort avec une ex ?

- Un défenseur central attendu

SNC Challenge !

3 questions pour 3 points

Remerciements et mot de la fin