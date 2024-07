L’ASSE va entamer la saison 2024-2025 de nouveau dans l‘élite du football français. Une position qui change après avoir vécu deux saisons dans l’antichambre du football français. Au niveau de la formation, le club a su tenir des standings satisfaisants malgré la relégation du club en seconde division. Voici les joueurs qui pourraient réaliser des belles saisons et ainsi devenir des bonnes surprises !

Lamine N’diaye (2005, défenseur central de la réserve de l’ASSE)

Arrivé en cours de saison dernière en provenance du Sénégal de Guédiawaye, Lamine N’diaye a joué ses premières minutes sous le maillot vert. Essentiellement en U19 mais aussi ponctuellement en N3. Il se familiarise à son nouvel environnement. D’autant qu’il est arrivé comme un milieu de terrain et a rapidement été replacé en tant que défenseur central. Avec son bon pied gauche, il présente une option intéressante. Après avoir repris la préparation avec le groupe réserve, Lamine Ndiaye a profité des nombreuses absences pour jouer en amical contre Clermont avec les pros. À lui de faire une saison pleine en N3 maintenant pour espérer mieux !

Fodé Camara (2007, défenseur central des U19-réserve)

Le défenseur central entre dans sa dernière année de contrat aspirant. Après une saison et demi compliquée (blessures et difficulté à s’imposer), il a livré une fin de saison dernière convaincante au point de former une charnière impressionnante avec Axel Dodote en playoff. Alors qu’il a effectué les deux premières rencontres amicales du groupe réserve, Fodé Camara se montre à son avantage selon les supporters sur place. De quoi enfin montrer l’étendue de son talent ?

Nadir El Jamali (2007, milieu offensif des U19-réserve)

Homme fort de la qualification en playoff des U17 la saison dernière, Nadir El Jamali a réalisé une saison pleine en décrochant même du temps de jeu en U19. Il a effectué les deux matchs avec le groupe réserve lors de la préparation et se montre à son avantage pour le moment. De quoi s’offrir ses premières minutes en national 3 dès cette saison ?

Luan Gadegbeku (2007, milieu de terrain U19-réserve)

L’international français U17 a vécu une saison délicate. Grandement perturbée par des blessures, il a tout de même pu jouer ses premières minutes avec le groupe U19. Cette saison, il sera un des hommes forts des U19 et tentera comme ses deux coéquipiers d’aller chercher du temps de jeu en réserve. La préparation montre des signaux positifs pour celui qui a marqué contre Andrézieux, le week-end dernier !

Elfayed Mnemoi (2008, défenseur central des U17-U19)

Défenseur arrivé en provenance de l’Olympique de Rovenain, ce robuste joueur présente un profil complet. Bon relanceur et joueur avec de la personnalité dans son football, il devrait être un joueur clef de l’équipe U17 national avant pourquoi pas de gratter quelques minutes avec le groupe U19 national ?

Mehdy Lutin Zidee (2008, ailier des U17-19)

Très médiatisé à son arrivée, l’ailier du club partenaire de Montfermeil a livré une belle saison avec le groupe U17. Auteur d’une dizaine de buts toutes compétitions confondues, il aura même pris part à l’aventure de Gambardella avec les 2006-2007. Gêné par des blessures (qui l’auront par exemple privée des playoffs), il aura à cœur de poursuivre sur sa lancée et pourquoi pas jouer de façon regulière avec le groupe U19 ?

Paul Eymard (2008, milieu de terrain U17-U19)

International U16 français, il est l’un des joueurs les plus prometteurs de la génération 2008. Ce joueur recruté au Puy a livré une deuxième partie de saison tonitruante. Parmi les révélations au Mondial de Montaigu avec 2 buts, il sera l’un des hommes clefs des U17 et pourra au fil de la saison intégrer le groupe U19 de façon très régulière.

Tidiane Vibert (2009, ailier U16-U17)

Il porte officiellement le maillot étoilé depuis le 18 juillet et la reprise du groupe avenir. Après avoir fait deux saisons au pôle espoir de Clairefontaine, il a gagné le Paname Best Player 2024. Il succède Mehdy Lutin, victorieux la saison d’avant ! Cet ailier supersonique arrive en provenance de l’US Torcy et tentera de jouer un rôle avec les U16 et U17 de l’ASSE.

Nathan Kasia (2009, défenseur central U16-U17)

Au même titre que son coéquipier Tidiane Vibert, Nathan Kasia arrive à l’ASSE de la région parisienne. Il s’entraîne dans le groupe avenir et pourrait rapidement postuler en U17 national. En avance physiquement et après deux saisons à l’INF de Clairefontaine, il est considéré comme un joueur à fort potentiel. À lui désormais de se familiariser et performer dans son nouvel environnement.

Milan Toty (2009, ailier U16-U17)

Il est le troisième joueur qui pourrait être une belle surprise sur la nouvelle génération des U16. International français U15, ce dribbleur hors pair est ambidextre. Formé dans le même club que Lucas Gourna, il vient à l’ASSE pour se développer. Et pourquoi pas suivre la même trajectoire que l’exemple Lucas Gourna ?

Crédit photo : asse.fr