L’ASSE reste à la recherche d’un latéral gauche. Le board stéphanois multiplient les pistes. Selon la Provence, l’une d’entre elles mèneraient à Ulisses Garcia (OM). S’il n’est pas le plan A de la cellule de recrutement, le latéral suisse se trouve aujourd’hui dans l’incompréhension.

Débarqué l’hiver dernier en provenance des Young Boys de Berne, le latéral gauche s’est engagé avec Marseille jusqu’en 2028 pour faire le nombre, affirme La Provence. International de 28 ans, Ulisses Garcia a disputé 14 rencontres avec l’OM cette saison et n’est valorisé qu’à quatre millions d’euros par Transfermakrt. Si Roberto De Zerbi ne compte pas sur le défenseur de 28 ans, ce dernier serait poussé vers la sortie. « L’OM ne retiendra pas Ulisses Garcia (28 ans). Enrôlé cet hiver pour faire le nombre, le Suisse, ni cadre ni grassement payé, est déjà poussé vers la sortie. Celui qui n’est pas invité aux séances tactiques chères à De Zerbi, au même titre que Chancel Mbemba, recherche activement une terre d’exil. Un transfert définitif est dans les tuyaux. En France, où Saint-Étienne aurait été intéressé selon certaines rumeurs, personne ne s’est encore signalé. »

L’OM ne veut plus de son international Suisse

L’Equipe confirme les difficultés rencontrées par Ulisses Garcia à l’Olympique de Marseille. Six mois à peine depuis son arrivée en provenance des Young Boys de Berne, il se dirige déjà vers la sortie.

« C’est en tout cas la volonté des dirigeants marseillais et du nouveau coach, Roberto De Zerbi, qui ont annoncé la sentence au latéral gauche à la reprise. Après une première demi-saison très mitigée, entre sa mise à l’écart de la liste UEFA pour la Ligue Europa et la concurrence avec Quentin Merlin, l’international suisse (28 ans, 7 sélections) pensait avoir enfin l’occasion de montrer ses qualités, ce qui semble très improbable pour l’instant.

Le précédent staff, celui dirigé par Jean-Louis Gasset, lui avait suggéré de prendre le temps de s’acclimater à un nouveau Championnat et à un nouvel environnement. « Je suis en phase d’adaptation, nous disait l’intéressé en fin de saison dernière. Je compte bien apporter plus à l’OM sur la durée. » Le gaucher, sous contrat jusqu’en 2028, ne devrait pas en avoir l’occasion, avec la désagréable sensation d’avoir tout perdu au cours des derniers mois : sa dynamique et sa cote construite en Suisse, mais aussi sa place en sélection, il a manqué l’Euro sur une blessure qui aurait été mal soignée en fin de saison à l’OM. »