Le mercato de l’ASSE est au ralenti depuis plusieurs jours. Un attaquant, un milieu de terrain défensif et un latéral gauche sont notamment recherchés mais aucun dossier n’est pour l’heure très proche de se concrétiser. Intéressons nous aux différentes pistes au poste de latéral gauche.

Matthieu Udol, un souhait de ODO

Pour renforcer le couloir gauche de la défense stéphanoise, le nom de Matthieu Udol a très vite fuité il y a quelques semaines. Le joueur du FC Metz sort d’une saison pleine en Ligue 1 et est une valeur sûre du championnat. S’il n’était pas forcément la priorité de Fahmy et de Rosenfeld, ces derniers, en bonne intelligence, ont fait confiance au coach sur ce dossier. Dall’Oglio veut plusieurs leaders dans son équipe et Udol, capitaine du FC Metz, coche parfaitement cette case.

Ainsi, l’ASSE a commencé à accélérer et a rapidement trouvé un accord avec le joueur. Mais depuis, malgré des discussions, Metz et Saint-Etienne ne sont pas parvenus à s’entendre. Les Grenats ne veulent pas lâcher Udol à n’importe quel prix et se montrent fermes. Lundi, Benjamin Danet (But! Sainté) évoquait une nouvelle offre à venir pour enfin tenter de boucler ce dossier très complexe. Si la piste n’est donc peut-être pas encore refermée, les dirigeants sont dans l’obligation d’envisager un dénouement négatif. Plusieurs plans B sont donc sur la table.

Opéri et Neto Borges pistés par l’ASSE

En cas d’échec des négociations pour Matthieu Udol, l’ASSE s’intéresse à plusieurs profils. Dont celui de Christopher Opéri, le latéral gauche du Havre. Auteur d’une belle saison en Ligue 1, son profil a été complètement validé par la data. Âgé de 27 ans, il dispose de qualités offensives très intéressantes et sa patte gauche serait une plus value pour l’effectif stéphanois qui manque de bons centreurs.

Une autre piste – pas la seule – mène au Brésilien Neto Borges. Placé dans le loft à Clermont, le gaucher passé par le KRC Genk est sur le départ cet été. Son profil a été proposé et a été jugé intéressant. Reste à savoir sur quel joueur l’ASSE va jeter son dévolu si Udol est amené à rester à Metz.

Toujours au niveau des latéraux, le club va devoir dégraisser. Mahmoud Bentayg est surveillé en France, au Portugal et en Suisse mais ne va pas précipiter un départ et veut gratter du temps de jeu en Ligue 1. En ce qui concerne Yvann Maçon, l’ancien international Espoirs aimerait prolonger à un an de la fin de son contrat. Enfin, Pétrot et Appiah devraient logiquement rester.