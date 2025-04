L'ASSE a envoyé plusieurs joueurs s'aguerrir en prêt cette saison. Beres Owusu a rejoint Quevilly Rouen et Darling Bladi s'est lui engagé avec Bourg-Péronnas. Karim Cissé (Annecy), Ayman Aiki (Bastia) et Jibril Othman (Francs Borains) évoluent aux aussi sous d'autres couleurs jusqu'à la fin de saison.

Certains d'entre eux ont eu du temps de jeu ce week-end. Retour sur leurs prestations.

Un bon point pour Owusu, Bladi s'incline

Beres Owusu et Quevilly Rouen se déplaçaient à Valenciennes vendredi soir. Les hommes de David Carré ont ramené un bon point du Hainaut (0-0) et font donc un pas de plus vers le maintien. Après le match, Owusu s'est arrêté à notre mirco : "On arrivait ici avec l'intention de revenir avec au moins un point. Après on a eu les situations pour pouvoir les piquer, mais dans l'ensemble je trouve qu'on fait un bon match, solide défensivement. Toute l'équipe était concernée. On va se servir de ça pour les matchs à venir." Le défenseur central prêté par l'ASSE a aussi évoqué son retour dans le Forez : "J'ai toujours souhaité m'imposer à l'ASSE, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Maintenant tout dépendra du discours du club. Mais j'irai à la préparation cet été avec la même envie, pour m'imposer et j'espère que ça le fera."

Toujours en National 1, le FBBP01 de Darling Bladi allait sur la pelouse du FC Rouen, ce samedi. Darling Bladi était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Bourg-Péronnas s'est toutefois incliné 2-1, la faute notamment à un but de l'ancien stéphanois Charles Abi à la 9ème minute.

Jibril Othman est lui entré en jeu avec Francs Borains face à la réserve d'Anderlecht, en deuxième division belge. Son équipe s'est finalement imposée 3-2. Karim Cissé, hors groupe, et Ayman Aiki, resté sur le banc, n'ont en revanche pas joué ce week-end avec Annecy et Bastia en Ligue 2.