Principal concurrent de l'ASSE, Le Havre s'est pris une gifle à domicile face au Stade Rennais (1-5). Didier Digard s'est exprimé après la rencontre.

Didier Digard (Entraineur - Le Havre) : "Quand on fait une entame comme ça, on se complique grandement les choses. Il y a eu beaucoup trop de décalage entre ce qu'on a fait avec ballon et sans ballon et ça a rendu le match très compliqué.

On n'est jamais trop sortis de ce qu'on a pu vivre par le passé. On sait qu'on doit être très vigilants par rapport à ça. Malgré tout, à 3-0, je trouve que l'équipe a réussi à relever la tête et marquer. Au moment où on est le mieux, on prend ce 4-1. Il n'y a pas eu de mot pour Mathieu Gorgelin parce que ce n'est pas le dissocié du reste de l'équipe. Même si ça nous met forcément en difficulté, mais on aurait pu et dû faire beaucoup mieux. On a cruellement manqué d'intensité dans nos courses. On s'est contenté de vouloir bien jouer, mais ce n'est pas suffisant, surtout quand on a des équipes comme Rennes, qui ont énormément de gens, mais qui ont beaucoup d'intensité."

Une défaite qui fait mal ?

Didier Digard ironise : "Heureusement qu'on ne va pas à Paris la semaine prochaine, sinon on pourrait s'inquiéter. Par le passé fait preuve de caractère, on va devoir le faire jusqu'au bout. La semaine avait été très bonne et on ne s'attendait pas à ça. Je suis vraiment très déçu parce que je ne m'y attendais pas. Je ne suis pas en colère parce que je sais que les joueurs l'ont vraiment bien préparé et qu'ils ne l'ont pas pris à la légère. Le travail au quotidien est bon, donc je ne suis pas en colère. Je veux voir une réaction dès mardi à la reprise de l'entraînement.

D'une semaine à l'autre, on voit bien qu'il ne faut pas se relâcher, puisqu'on a eu un week-end quasi idéal le week-end passé et cauchemardesque cette semaine. C'est pour ça qu'il faut être très fort mentalement et être régulier. Peut-être qu'on s'en est sorti trop tôt, mais en tout cas, la claque est venue très rapidement, nous remettre les idées en place. On sait qu'on ne peut pas se contenter de faire ce que l'on a fait aujourd'hui. Il faudra faire bien mieux pour se maintenir."

Le Havre essoufflé en Ligue 1 ?

Didier Digard (Entraineur - Le Havre) : "Un risque d'essoufflement ? Il y en a toujours. Aujourd'hui, je ne le ressens pas du tout. Au contraire, à la fin du match, je pense qu'on a réussi à avoir une discussion. Sur la phase allée, ils baissaient la tête et puis on attendait tranquillement le mardi pour reprendre. Là, on a senti un groupe très concerné qui voulait rapidement se servir de ce qu'on a mal fait aujourd'hui pour avancer. C'est un groupe très concerné aujourd'hui."