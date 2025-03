Après une décennie d’enquête et de rebondissements judiciaires, Michel Platini, icône du football français et légende de l’ASSE, vient d’être définitivement blanchi par la justice suisse dans l’affaire du paiement suspect de la FIFA.

Ce mardi 25 mars 2025, la cour d’appel de Muttenz en Suisse a confirmé la relaxe de Michel Platini et de Sepp Blatter dans l’affaire qui a terni leur réputation depuis 2015. Accusés de "tromperie" pour un paiement de 2 millions de francs suisses versé à l’ancien numéro 10 des Verts en 2011, les deux anciens dirigeants du football mondial ont été acquittés, comme en première instance en 2022. Le parquet fédéral suisse réclamait pourtant un an et huit mois de prison avec sursis.

Platini, âgé de 69 ans, n’a eu de cesse de clamer son innocence. Son avocat, Me Dominic Nellen, a dénoncé une manœuvre visant à empêcher l’ex-capitaine des Bleus, alors président de l’UEFA, d’accéder à la tête de la FIFA. L’affaire reposait sur un "accord de gentlemen" oral, évoqué par Platini et Blatter, selon lequel l’ex-joueur devait toucher un salaire de 1 million de francs suisses par an pour son rôle de conseiller entre 1998 et 2002 – bien au-delà des 300 000 prévus contractuellement.

Michel Platini : l’ombre judiciaire sur un palmarès vert éclatant

Cette relaxe redonne une forme de justice à celui qui, bien avant d’être un dirigeant contesté, fut un joueur de génie. Et pour les supporters de l’ASSE, Michel Platini reste un symbole de talent et de gloire. Arrivé dans le Forez en 1979, il a disputé 145 matchs sous le maillot vert, tous comme titulaire, pour un total impressionnant de 82 buts. Il fut l’artisan majeur du titre de champion de France en 1981 et des deux victoires en Coupe de France en 1981 et 1982. En 1982, il mène encore les Verts à une place de vice-champion.

Son passage à l’ASSE, bien qu’éclair, aura été un régal. Meneur de jeu élégant, passeur hors pair et buteur décisif, il incarne la dernière grande ère du club stéphanois avant une longue traversée du désert. Platini, Ballon d'Or en devenir, avait illuminé Geoffroy-Guichard de sa vista, de ses frappes précises et de son intelligence de jeu.

Quel avenir pour Platini (ex-ASSE) ?

Ce verdict marque peut-être la fin d’un long exil judiciaire pour Platini. Une décennie à se défendre, à voir son image écornée, à être exclu du pouvoir qu’il convoitait à la FIFA. Si les faits n’ont pas pu être démontrés avec « une vraisemblance confinant à la certitude », comme l’avait souligné la justice en 2022, les conséquences personnelles et professionnelles ont été, elles, bien réelles.

Reste à savoir ce que l’avenir réserve au triple Ballon d'Or. Son honneur est sauf, son nom réhabilité. Pour les amoureux de l'ASSE, c’est l’essentiel : Michel Platini, restera une légende de l'Histoire des Verts.