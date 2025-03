Montpellier a peut-être connu la défaite de trop ce week-end. Défait sur la pelouse de l'Abbé Deschamps, le MHSC reste bon dernier de Ligue 1 et voit ses chances de maintien se réduire chaque dimanche. Jean-Louis Gasset s'est pour autant montré satisfait de la prestation de ses joueurs.

Le MHSC s'est une nouvelle fois incliné ce week-end. Si le résultat pouvait être attendu, la prestation des hommes de Jean-Louis Gasset a surpris l'AJA. Consistant, ils auraient pu espérer bien mieux qu'une défaite. Avec un état d'esprit irréprochable sur la pelouse de l'Abbé Deschamps, le MHSC montre qu'il ne compte pas terminer la saison en roue libre bien que les chances de maintien soit aujourd'hui nulle ou presque.

Montpellier condamné en Ligue 1 ?

Jean-Louis Gasset (entraîneur de Montpellier) : « Comme souvent, le scénario nous est défavorable. On a pourtant eu le bon état d'esprit, comme à Lille (0-1 aussi, le 8 mars), mais on commet une erreur sur le but encaissé (Ayé, 82e), on trouve le poteau (Chotard, 24e). Et le VAR n'intervient pas pour un penalty qui aurait sûrement été sifflé contre nous… Cette saison est un chemin de croix ! Depuis le temps qu'on dit qu'on aurait dû prendre plus de points, si le foot ne nous sourit pas, c'est qu'il y a des raisons. Mais sur ce match, il n'y avait pas 20 points d'écart entre l'AJA et nous. Si on avait eu l'état d'esprit d'aujourd'hui toute la saison, on ne serait pas où nous en sommes aujourd'hui. On va terminer la saison en restant professionnel ».

Pour rappel, Montpellier et Saint-Etienne connaitront la décision de la LFP après la rencontre qui n'a pu aller à son terme lors de la J26 de Ligue 1. Par ailleurs, le MHSC recevra Le Havre le week-end prochain. Une rencontre capitale pour les havrais. Une rencontre que les stéphanois suivront de très près après avoir affronté le RC Lens au stade Félix Bollaert.