Mis à l'écart depuis son expulsion sévère contre le Paris FC du 28 février, Karim Cissé évolue avec la réserve du club d'Annecy (qui joue en régional 1). Un prêt qui tourne au vinaigre après une première partie de saison où il occupait un rôle de supersub. Buteur contre Clermont après une période décembre- début janvier intéressante, il n'a joué que 35 minutes en Ligue 2 depuis le 10 janvier.

Karim Cissé dont le parcours à l'ASSE a sa spécificité, pensait s'ouvrir les portes d'une saison professionnelle avec le FC Annecy. À 4 journées de la fin du championnat, le bilan n'est clairement pas à la hauteur des espérances. À un an de la fin de son contrat, Karim Cisse n'a pas pu bénéficier de ce prêt dans sa pleine mesure. Un point sera fait à l'été prochain pour le joueur né en 2004 pour savoir de quoi sera fait son avenir dans le Forez.

Laurent Guyot justifie le faible temps de jeu de Cisse en 2025

Interrogé sur l'absence de Trévis Dago, l'attaquant prêté par Lille, le coach d'Annecy s'est justifié de son absence en prenant le même motif que Karim Cissé. Voici ses mots tirés du Dauphiné Libéré : « Comme pour Karim Cissé, ce sont des joueurs qui ont des qualités mais aujourd’hui, pour des raisons d’efficacité et de groupe, je décide de ne pas les mettre. Ils ont les qualités pour réussir dans le métier et je leur souhaite. Vous avez parfois de mauvais passages dans un club mais ça vous sert pour la suite et je pense qu’on est là-dedans. On peut prendre l’exemple d’Ibra Baldé (Rodez), Jacques Siwe (Guingamp) voir Junior (Diaz) aussi. À Nantes, on n’avait pas gardé Claudio Beauvue qui a fait carrière derrière. Ce n’est pas pour ça qu’ils ne sont pas bons ou que ce ne sont pas de bonnes personnes. On est un peu dans cette période pour Trévis ».