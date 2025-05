Le jeune défenseur Fodé Camara, formé à l’ASSE, va signer son premier contrat professionnel à l’Olympique de Marseille. Un nouveau coup dur pour le centre de formation des Verts.

Arrivé en 2022 à l’Étrat en provenance de l’US Torcy, Fodé Camara était considéré comme l’un des jeunes défenseurs prometteurs de sa génération. Né en 2007 et passé par le CREPS de Reims, il avait rapidement attiré l’attention du staff stéphanois par sa maturité et son intelligence de jeu. Malgré des blessures à répétition qui ont freiné sa progression, Camara est toujours resté très estimé par ses formateurs à Saint-Étienne.

Après trois saisons dans le Forez, l’ASSE a souhaité poursuivre l’aventure avec lui en lui proposant un contrat stagiaire professionnel de deux ans. Une marque de confiance dans un contexte de plus en plus concurrentiel pour retenir ses meilleurs jeunes.

L’OM double l’ASSE avec une offre professionnelle

Mais cette offre n’a pas suffi à convaincre le joueur et son entourage. En parallèle, l’Olympique de Marseille est venu à la charge avec une proposition plus ambitieuse : un contrat professionnel de trois saisons. Une différence qui a pesé lourd dans la décision du joueur.

Séduit par le projet marseillais, Fodé Camara a choisi de quitter Saint-Étienne pour rejoindre l’OM, où il poursuivra son développement dans un cadre jugé plus favorable à sa progression.

Un symbole des difficultés du centre de formation stéphanois

Ce départ illustre une réalité de plus en plus fréquente pour les clubs formateurs : la difficulté à retenir leurs jeunes talents face à la concurrence de clubs de Ligue 1 plus attractifs financièrement. L’ASSE, désormais en Ligue 2, voit donc un espoir s'envoler.

Ce départ ne sera pas sans contrepartie puisque l’OM devra s’acquitter d’indemnités de formation, conformément au règlement. Mais cela n’efface en rien l’amertume du club, qui voit filer un espoir du centre sans l’avoir vu évoluer chez les pros sous le maillot Vert.

Un de plus, et peut-être pas le dernier si la situation sportive du club ne s’améliore pas…